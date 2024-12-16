TBMM'de 2025 Bütçesi Tartışmaları: Saadet Partisi'nden Eleştiriler ve Çözüm Önerileri

TBMM'de 2025 Bütçesi Tartışmaları

Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda tartışmaya açıldı.

Bülent Kaya'nın Eleştirileri

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 2025 yılı bütçesinin işçi, emekçi, çiftçi ve köylüyü silkeleyen bir yapıda olduğunu savundu. Kaya, 2025'te sigaradan alınacak 456 milyar lira vergi planlandığını belirtti ve bu olgunun, faiz giderlerinin ve bütçe açığının yüzde 25'ini oluşturduğunu ifade etti. Kaya, bu durumu şu şekilde dile getirdi:

"Bu vergi, vatandaşı sigara içmeyi bırakırsa paralarını bankaya koyması durumunda nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz?"

Selim Temurci'nin Uyarıları

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçeye tahsis edilen tutarının 6.6 trilyon lira olarak, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinin toplamına denk geldiğini vurguladı. Temurci, ekonomide uygulanacak yanlış politikaların sonuçlarına değinerek, "Ülkeyi iflasa, milleti sefalete sürükleyen insanlar hesap vermeden çekip gittiler," ifadelerini kullandı.

Doğan Demir'den Ekonomik Refah Vurgusu

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, bütçenin halkın yaşam standartlarını yükseltecek, ekonomik refahı arttıracak bir yol haritası olması gerektiğini belirterek, "En düşük emekli maaşı bir asgari ücret kadar olmalıdır." dedi.

Birol Aydın'dan Para Değeri Açıklamaları

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, enflasyon ve alım gücü hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bir ülkenin para değeri, en küçük parasının alım gücü ile alakalıdır." diyerek bu durumun önemine dikkat çekti.

İsrail ile Ticaret Tartışması

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AK Parti'nin İsrail'le ticareti itiraf ettiğini savundu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise, partilerine yöneltilen ithamların asılsız olduğunu ifade etti.

Başkanvekili Önder'den Bakan Şimşek'e Teşekkür

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Tip 1 diyabetli çocuklar için sağlanan sensör katkısı nedeniyle Bakan Mehmet Şimşek’e teşekkür etti.