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TBMM'de 23 Nisan İçin Coşkulu Konser Düzenlendi

TBMM'de düzenlenen '7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri' ile çocuklar, milli irade ve demokrasinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 13:45
TBMM'de 23 Nisan İçin Coşkulu Konser Düzenlendi

TBMM'de '7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri' Coşkusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen '7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri', çocuklarla birlikte milli iradenin ve demokrasinin önemini kutladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada yaptığı konuşmada, 'Önümüzdeki yüzyılı Türkiye'de demokrasinin, milli iradenin egemen olduğu yüzyıl olarak tanımlamak istiyoruz.' dedi.

Meclis Bahçesi'nde Keyifli Anlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakan Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu özel etkinlikte yer aldı. Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da programa katıldı. Çocuklar, etkinlikte sergilenen şarkılarda coşkulu performanslar sergiledi.

Şarkılarla Bayram Coşkusu

Konsere katılan çocuklar, '23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım' projesi çerçevesinde 7 coğrafi bölgeden gelen şarkıları seslendirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, çocuklara 'Gülün, eğlenin, coşun, bugünün tadını çıkarın.' şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Çocukların Geleceği

Bakan Tekin, çocukların eğlenceli ortamlarda büyümesi gerektiğinin altını çizerek, 'Egemenlik ilelebet bize emanet' sözüne vurgu yaptı. 'Geçtiğimiz hafta okullarımıza genelge göndererek bu haftanın okullarımızda 'ulusal egemenlik' temalı etkinliklerle geçirilmesini istedik.' diyen Tekin, Türkiye'nin her yerinde 23 Nisan etkinliklerinin gerçekleştirileceği müjdesini paylaştı.

Tekin, 'Demokrasimizi 10 yılda bir darbelerle kesintiye uğratan bir yüzyıl istemiyoruz. Önümüzdeki yüzyılın kesintisiz bir Türkiye demokrasisi ve milli irade yüzyılı olmasını istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis bahçesinde "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" açılış programı kapsamında düzenlenen "7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri"ne katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis bahçesinde "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" açılış programı kapsamında düzenlenen "7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri"ne katılarak konuşma yaptı.

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