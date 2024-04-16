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TBMM’de ara sona erdi: Mecliste yoğun mesai bugünden itibaren başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yerel seçimler sonrasında kaldığı yerden mesaisine bugün devam edecek. Meclis gündeminde bugün bazı yasal düzenlemeler yer alacak.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 10:04
TBMM’de ara sona erdi: Mecliste yoğun mesai bugünden itibaren başlıyor

31 Mart Yerel Seçimler sonrasında Meclis, yoğun bir gündemle toplanacak. Gündemde yer alan konular arasında enerji verimliliğini artıracak kanun teklifi, turist rehberlerine yönelik düzenlemeler, ruhsatsız silah kullanımına dair cezalar artırılması, kripto varlıklarla ilgili düzenleme gibi konular yer alıyor.

TBMM’deki ilk gündem maddesi, yerli ve ithal doğal gazın sıvılaştırılarak küresel piyasaya LNG olarak pazarlanabilmesi yer alıyor. Denizler ve Göllerde yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulması da gündem de yer alıyor.

Turist rehberleri için ise yabancı dil yeterlilik belgesi şartını yerine getiremeyenlerin diğer şartları sağlamaları halinde rehberlik yapabilmesi tartışılacak.

Gündemde yer alan diğer bir konu, kripto varlıkların hukuki tanımının yapılması ile ilgili. Kripto varlıkların ihracı, dağıtımı ve alım satımına ilişkin kurallar belirlenecek.

Ruhsatsız silahlarla ilgili olarak cezaların artırılması, silah parçalarının satımının engellenmesi gibi konularda gündemde yer alan bir diğer başlık olacak.

Öte yandan yerel seçim sonrası ilk defa siyasi partilerin genel başkanları kürsüye çıkarak, parti grup toplantılarını yapacak.

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