TBMM'de Atatürk İçin Anma Töreni Düzenlendi

TBMM'de Atatürk İçin Anma Töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla TBMM'de anma töreni düzenlendi.

Törene Katılım

Törene, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

Çelenk Sunumu ve Saygı Duruşu

TBMM Başkanvekili Bozdağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

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