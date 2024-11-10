DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.709.438,37 -3,35%

TBMM'de Atatürk İçin Anma Töreni Düzenlendi

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı için TBMM'de anlam dolu bir anma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 09:55
TBMM'de Atatürk İçin Anma Töreni Düzenlendi

TBMM'de Atatürk İçin Anma Töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla TBMM'de anma töreni düzenlendi.

Törene Katılım

Törene, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

Çelenk Sunumu ve Saygı Duruşu

TBMM Başkanvekili Bozdağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
2
AK Parti, Atatürk'ün 86. Vefat Yıl Dönümünde Anıldı
3
Atatürk, Azerbaycan'da Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı
4
Atatürk, 86. Anma Yılında Özbekistan'da Kayıt Altına Alındı
5
Husiler: ABD ve İngiltere'den Yemen'e 7 Hava Saldırısı
6
Diyanet'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek