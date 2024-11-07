TBMM'de Belediye Görevlendirmeleri ve Enflasyon Tartışmaları

TBMM Genel Kurulu'nda Belediyelere Görevlendirmeler Tartışıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere yapılan görevlendirmelere değinerek, "Bile bile lades yapılarak bu kişiler aday gösteriliyorsa, ilgili mevzuatın uygulanmasından daha tabi ne olabilir?" dedi.

Saadet Partisi ve Enflasyon İle İlgili Eleştiriler

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, belediye görevlendirmelerinin Türkiye için ciddi bir sorun olduğunu ifade ederek, yasa değişikliğinin şart olduğunu belirtti. Özdağ ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan %48,58'lik enflasyon oranı karşısında, asgari ücret zammı ve kira artışlarının nasıl bu kadar yüksek olduğunu sorguladı.

İYİ Parti'den Afgan Doktor Vurgusu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, acil serviste muayene eden Afganistanlı bir doktor ile ilgili yaşadığı olayı aktardı. Çömez, Türkiye'nin bu durumu hak etmediğini vurguladı.

Karabağ'ın Özgürlüğü ve Atatürk’ü Anma

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 8 Kasım'ın Karabağ'ın kurtuluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Karabağ Türk'tür, Karabağ artık özgürdür ve Karabağ Azerbaycan'dır," dedi. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılına da değinerek, Atatürk'ü anmanın önemini vurguladı.

CHP’den TBMM’ye Eleştiriler

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt'taki belediye görevlendirmeleriyle ilgili sorunları dile getirerek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeye atıfta bulundu. Başarır, milletvekillerinin bir devlet kurumuna alınmamasının utanç verici olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu'ndan Yanıt

Muhammet Emin Akbaşoğlu, belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili, "Anayasa'yı uyguluyoruz, ilgili mevzuatı uyguluyoruz" diyerek, eleştirilerle ilgili savunmasını yaptı.