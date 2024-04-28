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TBMM'de bu hafta gündem yoğun: Numan Kurtulmuş yeni anaya için partilerin kapısını çalacak

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde yeni anayasa çalışmaları başlıyor, enerji düzenlemeleri ve ticaret kanunu revizyonu da gündemde! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 17:27
TBMM'de bu hafta gündem yoğun: Numan Kurtulmuş yeni anaya için partilerin kapısını çalacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta hareketli günler geçirecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde yeni anayasa görüşmeleri başlarken, enerji alanında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifinin ele alınması bekleniyor.

Özellikle enerji sektörünü ilgilendiren düzenlemeler arasında yerli üretim ve ithal edilen doğal gazın dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanmasına imkan sağlayan teklif dikkat çekiyor. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projelere de destek verilmesi planlanıyor.

Ayrıca ticaret kanununda yapılacak düzenlemeler de gündemde. Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırımlar ve işletmelere kapatma cezası getirilmesi tartışılacak konular arasında.

TBMM'de yapılacak olan bu düzenlemelerin yanı sıra, dilekçe ve insan hakları inceleme komisyonları da önemli bir gündeme sahip. Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Belediye Başkanlığı ve diğer kurumların yetkilileri, komisyonlarda dinlenecek.

Meclis'te ayrıca İliç Maden Kazası'nı Araştırma Komisyonu da toplanacak ve ilgili bakanlık yetkilileri bilgi verecek.

Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Numan Kurtulmuş'un siyasi parti liderlerini ziyaret ederek yeni anayasa çalışmalarını başlatması bekleniyor.

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