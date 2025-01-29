TBMM'de Ekonomiye Yönelik Kanun Teklifi Görüşüldü: Emekliye 14 Bin 469 Lira Aylık Ödenecek mi?

Ekonomiye Yönelik Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, emekliler ve hak sahipleri için dosya bazında 12 bin 500 Türk lirası olarak öngörülen aylık asgari ödemenin 14 bin 469 lira seviyesine yükselebileceğini ifade etti.

Ülkedeki Ekonomik Durum ve Emeklilerin Sorunları

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, bu kanun teklifi ile Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) sınırsız yetki verildiğini savunarak eleştirilerde bulundu. Özdağ, "En düşük emekli aylığı kesinlikle vatandaşlarımızın insanca ve adil yaşamalarını sağlayacak bir düzeyde değildir. 14 bin 469 lira ile emekliler alışveriş yapmayı unuttu, çocuklarına yardım edemez hale geldi," dedi.

Devlet Denetleme Kurulu'nun Yetki Artışı

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifle DDK'nın denetim yetkilerinin arttırıldığını ancak bu genişletmenin sağlam gerekçelerle desteklenmediğini belirtti. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü, 2023 yılında enflasyonun %64,8'e yükseldiğini, 2024'te ise %44,4'lere gerileyeceğini ifade etti.

Fahiş Fiyatlara Dikkat Çekildi

Kalaycı ayrıca, "Kontrolsüz fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla piyasa denetiminin daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir," şeklinde uyarılarda bulundu. DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, teklifle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) gereksiz yükler getirildiğini belirtti.

Emekli Aylıkları Tartışma Konusu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Ülkede yaşamanın tesadüflere bağlı hale geldiği" eleştirisini yönetti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DDK'nın yetkilerinin genişletilmesine karşı çıkarak, "Hukuk devletinde böyle bir yetki verilmesi doğru değildir," dedi.

Öne Çıkan Teklifler

Seydi Gülsoy, kanun teklifi ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temel yıllık tüketici fiyat genel endeksi değişim oranı olan %15,75 oranında bir artışla emekli aylıklarının belirlenmesinin amaçlandığını ifade etti. Ayrıca, işverenlere aylık 1000 Türk lirası asgari ücret desteği sağlanarak istihdamın arttırılması hedefleniyor.

Sonuç olarak, TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye yönelik önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifi tartışmalara sahne oldu. Emekliler ve vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi için atılacak adımlar dikkat çekici bir belirsizlik taşımakta.