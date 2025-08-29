TBMM’de Gazze Gündemi: MHP’li Kamil Aydın’dan 1967 Sınırları Vurgusu

Genel Kurul, İsrail'in Gazze saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yönelik soykırım ve zulüm iddiaları ile kıtlık politikaları ve bölgede oluşan güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, MHP grubu adına yaptığı konuşmada, ‘‘Tavrımız net ve ortaktır, o da kısaca 1967 sınırları esasında iki devletli bir yapının inşasıdır. Bugün, Filistin'de yaşananlara yani İsrail'in soykırımına karşı bir duruş sergilemek bizim hem insani hem İslami hem de siyasi yükümlülüğümüzdür.’’ ifadelerini kullandı.

Aydın, İsrail'in saldırı ve toplu imha tehdidiyle sivilleri göçe zorladığını belirterek, İsrail-Filistin meselesinin yalnızca siyasi bir çatışma olmadığını; aynı zamanda uluslararası hukuk ve insan hakları açısından ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.

Aydın, Gazze'deki can kayıplarına ilişkin şu verileri aktardı: Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bini, yaralı sayısının 156 bini ve açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 102'si çocuk olmak üzere 166'yı bulduğunu; Gazze'de öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 181'i, öldürülen gazeteci sayısının da 239'u aştığını ifade etti.

Aydın, uzun süren abluka nedeniyle Gazze'de gıda, temiz su, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde engellendiğini belirtti. Ayrıca, ‘‘Birleşmiş Milletler (BM) organları, sivillerin aç bırakılmasını uluslararası hukukta savaş suçu kapsamında değerlendirmektedir.’’ dedi ve BM’nin resmi açıklamalarına atıfta bulunarak, ilk kez Orta Doğu'da kıtlık yaşandığının ifade edildiğini aktardı.

Aydın, BM ve bağlı kuruluşlarının aldığı kararları uygulamada yetersiz kaldığını, BM'nin bölgede bulunan personelini dahi koruyamadığını söyledi.

Konuşmasını bitirirken Aydın, şu ifadeleri kullandı: "İşte bu nedenle kimsesizlerin kimsesi ve mazlumların sesi olma adına dünyanın 5'ten büyük olduğunu açıkça haykıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti ve onun yegane kurumsal temsilcisi Meclis'i ile tek ses ve tek yürek halinde bu soykırımın kabul edilemez olduğunu ve bir an önce son bulmasını bugün olduğu gibi yüksek sesle dünya kamuoyuna her platformda haykırmaktadır. MHP grubu adına açıkça ifade etmek isterim ki, bunu yaparken herhangi bir bireysel veya siyasi menfaat düşünmeksizin topyekün çarpan yüreklere tercüman olmaktan başka inanç ve motivasyon söz konusu olmamalıdır."

