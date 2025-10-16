TBMM'de HSK üye seçimi için 5 kişilik alt komisyon kuruldu

TBMM Karma Komisyonu, HSK üye seçimi için 5 kişilik alt komisyon kurdu. Başvuruların uygunluğu ve seçim evrakı hazırlanacak; rapor 21 Ekim'e kadar sunulacak.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 20:01
TBMM'de HSK üye seçimi için 5 kişilik alt komisyon kuruldu

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği seçimi hazırlıkları kapsamında bir alt komisyon oluşturdu.

Toplantı ve başvuru sayısı

Karma Komisyon, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkanlığında toplandı. Özbudun, TBMM tarafından HSK'ye avukatlar ile kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından bir üye seçileceğini hatırlattı.

HSK üyeliği için toplam 31 kişinin başvurduğu bildirilirken, başvuru sahiplerinden 7'si öğretim üyesi, 24'ü avukat olarak kaydedildi.

Alt komisyonun görevi ve süresi

TBMM Başkanlığı tarafından başvuru evrakları Karma Komisyona gönderildi. Karma Komisyonca Genel Kurulda seçilecek bir üyelik için 3 aday belirlenecek. Başvuru sayısının çokluğu ve önceki uygulamalar dikkate alınarak alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.

AK Parti milletvekillerinin önergesiyle kabul edilen karara göre, alt komisyon 5 kişiden oluşacak. Alt komisyona seçilen isimler şunlar:

AK Parti: Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı
CHP: Muğla Milletvekili Cumhur Uzun
DEM Parti: Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan

Alt komisyonun görevi, aday adaylarının ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek ve seçim evrakını hazırlamak olacak. Komisyon çalışmalarını 21 Ekim Salı günü saat 15.00'e kadar tamamlayıp raporunu Karma Komisyon Başkanlığına sunacak.

Karma Komisyonun sonraki takvimi

Karma Komisyon, alt komisyon raporunu değerlendirmek üzere 23 Ekim Perşembe günü toplanacak ve TBMM Genel Kurulunca seçilecek bir üyelik için üç katı adayı belirleyecek.

