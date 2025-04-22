TBMM'de HSK Üyesi Seçimi İçin Alt Komisyon Kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için bir alt komisyon oluşturuldu. Komisyon, aday adaylarının başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını belirleyecek ve seçim evraklarını hazırlayacak.

Karma Komisyonun Toplantısı

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Beyazıt, TBMM tarafından HSK’ye, üçü Yargıtay üyeleri, biri Danıştay üyeleri ve birisi yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere toplamda 5 üye seçileceğini açıkladı.

Adaylık Süreci ve Başvuru Detayları

Beyazıt, üyelikler için 15 adayın Karma Komisyon tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti. TBMM Başkanlığının 16 Nisan’da başvuru yapan aday adaylarının evraklarını Karma Komisyona sunduğunu ifade eden Beyazıt, HSK üyeliği için totalde 101 aday adayı başvurusunun yapıldığını duyurdu. Başvuru sayısının yüksekliği nedeniyle alt komisyon kurma gerekliliği vurgulandı.

Alt Komisyon Üyeleri

Yapılan görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin önergesi kabul edildi ve 5 kişiden oluşan bir alt komisyon kurulması kararlaştırıldı. Alt komisyona, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk seçildi.

Çalışma Süreci ve Raporun Sunumu

Alt komisyon, aday adaylarının başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığını tespit edecek ve seçim evraklarını hazırlayacak. Komisyonun, çalışmalarını 29 Nisan Salı günü saat 12.00'ye kadar tamamlayarak raporunu Karma Komisyon Başkanlığına sunması bekleniyor. Karma Komisyon, 6 Mayıs Salı günü bir toplantı yaparak, TBMM Genel Kurulunca seçilecek 5 üyenin 3 katı adayı belirleyecek.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için alt komisyon TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında (ortada) kuruldu.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi için alt komisyon TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında (ortada) kuruldu.