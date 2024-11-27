TBMM'de Kadın Hakları ve Aile Politikaları Üzerine Tartışmalar

TBMM'de Kadın Hakları Eleştiriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılmaya devam ediyor. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 22 yılda kadın hakim oranının %47'ye, kadın araştırma görevlisi oranının %51'e ulaştığını belirtirken, diğer alanlardaki kadın oranlarını da sıraladı. Keşir, "KOSGEB desteklerinin %41'ini kadınlar alıyor," dedi.

CHP'den İtirazlar

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, hükümeti kadını yok saymakla suçlayarak, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında kadına karşı şiddette en üst sırada olduğunu açıkladı. Kaya, 2023 yılına kadar KADES sistemine yapılan ihbarların sayısını ve mevcut koruma politikalarının yetersizliğini eleştirdi.

Demokrasi ve Eşit Haklar Beklentisi

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, kadınların ekonomik kaynaklara erişiminin sınırlı olduğunu savundu ve iktidarın bu durumu derinleştirdiğini belirtti. Kadın yoksulluğunun devletin ayrımcı politikalarından kaynaklandığını vurguladı.

İYİ Parti Eleştirileri

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Bakanlığın bütçesinin her yıl düştüğünü belirterek, evlenme oranlarının gerilediğini ve boşanma hızının arttığını söyledi. Taşcı, aile danışmanlığı ve ara buluculuk hizmetlerinin önemi üzerinde durdu.

Kadınların Güvenliği ve Çocukların Mağduriyeti

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, koruma tedbirleri altında bulunan kadınların cinayete kurban gittiğine işaret etti. Ülke genelinde çocuk yoksulluk oranlarının da %30'lara ulaştığını ifade ederek, çocuk işçiliğine dikkat çekti.

Aile Kurumunun Güçlendirilmesi

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, aile kurumunun önemine vurgu yaptı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için etkin düzenlemelerin uygulanması gerektiğini belirtti.

Eğitim ve Kadın Hakları İlişkisi

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, kadın ve aile politikalarının birbirini tamamladığını ifade ederek, eğitimin fırsat eşitliği için en önemli araç olduğunu belirtti.

Keşir ayrıca, "Kadınların sosyal ve ekonomik alandaki temsili artırılmalıdır" diyerek kadın haklarının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.