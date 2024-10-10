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TBMM'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri Seçildi

TBMM Genel Kurulunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 3 yeni üye seçildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:02
TBMM'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri Seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Seçim

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda önemli bir oylama gerçekleştirildi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Tamer Aksoy, Bayram Arslan ve Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.

Adayların Belirlenmesi

Oylama öncesinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu için adaylar belirlendi. CHP Grubu tarafından Tamer Aksoy ve Dilek Geyve, DEM Parti Grubu tarafından Bayram Arslan ve Deniz İdeli, MHP Grubu tarafından ise Muhammed Serdar Cafoğlu ve Ömer Çakmak aday gösterildi.

Oylama Sonuçları

Yapılan oylama sonucunda TBMM'de Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye olarak Tamer Aksoy, Bayram Arslan ve Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi. Bu sonuç, Kişisel Verilerin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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