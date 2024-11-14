TBMM'de Konser Tartışmaları ve Çocuk İstismarı Üzerine Kritik Değerlendirmeler

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından düzenlenen konserlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Zengin, "Buradaki itirazın konserlere olmadığını hepimiz biliyoruz. Buradaki mesele bu konserlerin nasıl icra edildiğidir." diyerek konunun daha derin boyutlarına dikkat çekti.

Şiddet Olayları ve Ekonomik Kriz

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise son günlerde artan şiddet olaylarına dair endişelerini dile getirdi. Şahin, "İçine düştüğümüz bu şiddet sarmalının yegane sebebi, ekonomik yıkım ve kalıcı fakirlik endişesidir." diyerek yaşanan durumun kökenlerine dikkat çekti. Ayrıca, bireysel silahlanmanın kamu düzenini bozduğuna da vurgu yaptı.

Diyabet Hastalarının Sorunları

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye'deki diyabet hastalarının sayısının yaklaşık 8 milyon olduğunu belirterek, bu hastalıklara karşı bütçeden daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini bildirdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de çocuklar için gerekli diyabet sensörleri ve pompalarının temin edilmesi gerektiğini vurguladı. Emir, "30 bin çocuğumuz var, ödeyeceğiniz para 2 milyar lira." diyerek durumun aciliyetine dikkat çekti.

Çocuk İstismarı Sorunu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 2023 yılında cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısının 26 bine ulaştığını açıkladı. Ayrıca, son beş yılda 50 binden fazla çocuğun sokaklarda zorla dilenciliğe zorlandığını ifade etti. Çömez, "Bunların yaklaşık 20 bininin Suriyeli olduğu ortaya çıkmış." dedi ve bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Sonuç

TBMM'de gerçekleşen tartışmalar, Türkiye'nin çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlarını kapsayan önemli noktalara ışık tuttu. Özellikle, konser harcamaları ve çocuk istismarı gibi konular, yasama organında geniş yer buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.