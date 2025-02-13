TBMM'de Muhalefet Partilerinin Grup Önerileri Red Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Öneriler Kabul Edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme dair grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazası", İYİ Partinin "Gençlerin tarımdan uzaklaşmasının sebepleri", DEM Partinin "zirai ilaçların yol açtığı sorunlar" ve CHP'nin "sahte alkol kullanımı" konularındaki grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Yeni Yol Partisi: İliç Maden Kazası Göz Ardı Edildi

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, partisinin grup önerisi kapsamında yaptığı konuşmada, maden kazasının basit bir iş kazası olmadığını, aksine göz göre göre gelen büyük bir felaket olduğunu vurguladı. Bilim insanlarının ve sendikaların uyarmalarına rağmen yeterli önlemin alınmadığını belirten Doğan, "Denetim raporları sadece kağıt üzerinde kalmış, iş güvenliği maliyet unsuru olarak görülmüştür. Yaşananlardan ders çıkarılmazsa benzer faciaların tekrarlanması kaçınılmaz olacaktır." dedi.

AK Parti: Güvenli Madencilik İçin Adımlar Atılmalı

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, raporun hazırlandığını ve gruplara iletildiğini açıkladı. Uslu, 100 saati aşan çalışma süresince kamu kurumları ve 14 bin sayfaya ulaşan raporları titizlikle incelediklerini belirtti. "Hedefimiz, güvenli madencilik için atılması gereken adımları belirlemektir." dedi.

İYİ Parti: Gençlerin Tarıma Kazandırılması Önemli

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Türkiye’nin yaşlanan nüfusunun tarım sektöründe yaratacağı sıkıntılara dikkat çekti. Gençlerin tarıma kazandırılması için acil çözümler gerektiğini belirten Ergun, "Mali önlemleri güçlendirmeli, düşük faizli kredi ve hibe desteklerini artırmalıyız." şeklinde konuştu.

DEM Parti: Tarım İlaçları Kontrol Altında Olmalı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Avrupa Komisyonu'nun 2024 yılı verilerine göre Türkiye'den ihraç edilen tarım ürünlerinin %35'inin insan sağlığı açısından risk taşıdığına işaret etti. Demir, tarım ilaçlarının mühendis kontrolü altında ve uygun dozajlarda kullanılması gerektiğini vurguladı.

CHP: Sahte Alkol Ölümleri ve Sorumluluk

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sahte alkolden son iki haftada 108 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Ağbaba, ölümlerin ardından gereken önlemlerin gecikmeden alınmasını istedi.

Sonuç olarak, TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.