TBMM'de Sağlık Alanında Önemli Düzenlemeler: Tıbbi Cihazlarla İlgili Yeni Yasalara Onay

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), sağlık alanında önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifini kabul etti. Yeni yasalar, tıbbi cihazların güvenliği ve sağlık hizmetlerinin sunumu konularında sıkı denetimler ve cezalar öngörüyor.

Yenilenen yasaya göre, her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya sürenler ya da hizmete sunanlar, 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezasıyla karşılaşacak. Bu düzenleme, sağlık hizmetleri temel kanununda yapılan değişikliklerle destekleniyor.

Özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri, yalnızca adres, iletişim bilgileri, çalışma günleri ve hasta kabul edilen uzmanlık dalları gibi bilgileri içerecek şekilde sınırlandırılmıştır. Bu sınırları aşan ya da yanıltıcı reklam yapanlar, 100 bin liradan az olmamak üzere %2 oranında idari para cezası ile cezalandırılacak.

Tıbbi cihazların satış, reklam ve dağıtımında, sadece Bakanlıkça izin verilen yerler üzerinden faaliyet yürütülmesine müsaade edilecek. Aksi halde 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar ceza uygulanacak. Ayrıca tıbbi cihazlar için idari para cezası, her bir tekrar fiilinde bir kat artırılarak uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı, sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında kullanılacak ürünler için kriterler belirleyecek ve bu ürünlerin uygunluğunu denetleyecek. Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile ilişkili şirketlerin sağlık alanında doğrudan tıbbi ürün alımında kolaylık sağlanacak.

Optisyenlik Düzenlemeleri ve Para Cezaları

Optisyenlere yönelik yaptırımlar da arttırıldı. Optisyenler, kayıtları Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği usule uygun tutamazlarsa 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası ile cezalandırılacak. Optisyenlik uygulamalarındaki tekrarlanan ihlallerde ceza iki katına çıkarılacak ve süre zarfında üçüncü kez kural ihlali yapan optisyenler bir yıl süreyle meslekten men edilecek.

Optisyen-gözlükçüler odaları ve Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği'nin yapısına da düzenlemeler getirildi. Odalar, en az 150 meslek mensubunun bulunduğu her ilde kurulacak ve genel kurullarda seçilen temsilcilerle yönetilecek.

Ruhsatlandırma Ücretleri ve Eğitimler

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda, ruhsatlandırma ve lisans işlemleri için 2 milyon lirayı geçmemek üzere belirli tarifeler üzerinden ücret alınacak. Ayrıca, bu belgelerin her yıl yeniden değerleme oranlarına göre artırılacağı belirtiliyor.

Meclis, sağlıkla ilgili diğer kanun tekliflerini de oylayarak kabul etti ve yasaların ardından birleşimi kapattı. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Genel Kurul'un tatil girmesi nedeniyle 1 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Daha sonra görüşülen teklifler, Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi ve yasalaştı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, TBMM Genel Kurulu'nun tatile girmesi dolayısıyla, birleşimi 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Daha sonra görüşülen teklifler, Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi ve yasalaştı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, TBMM Genel Kurulu'nun tatile girmesi dolayısıyla, birleşimi 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.