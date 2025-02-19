TBMM'de Sanayi ve Ticaret Düzenlemeleri Üzerine Tartışmalar Gündeme Geldi

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Ticaret Düzenlemeleri Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, sanayi ve ticaretle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi için toplandı. Görüşmelerde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim Yenileme Üzerine Açıklama

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bir defa daha aday olabileceğini belirtti. "Bu konuda herhangi bir problem yok. Çok net bir düzenleme," dedi.

Kanun Teklifinin Eleştirisi

Buna karşın, Yeni Yol Partisi adına konuşan Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, kanun teklifinin özensiz hazırlandığını savundu. Karaman, "Halkın süreci takip etmesini zorlaştıran belirsizlikler, iş dünyasını ve hukuk sistemimizi olumsuz etkilemektedir," dedi.

İYİ Parti'nin İtirazı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, geçerli maddelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemelere dayandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden bu ülkenin bir an önce kurtulması lazım" diye belirtti.

KOBİ'lerin Desteklenmesi

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, KOBİ'lerin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. "Ekonominin en önemli paydaşlarından biri olan KOBİ'lerin desteklenmesi hayatî önem arz etmektedir," ifadelerini kullandı.

Akademik Özgürlükler Üzerine Yorumlar

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, akademisyenlerin kendilerini güvende hissetmediğini öne sürerek, "Derslerinde özgürce konuşamıyorlar," dedi.

Yüksek Enflasyon ve KOSGEB İhtiyacı

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, yüksek enflasyon ve kredi faizlerinin işletmeleri zor duruma soktuğunu belirterek, "Tüm işletme sahipleri, KOSGEB'den can suyu beklemektedir" dedi.

İddialara Yanıt

Akbaşoğlu, geçmişteki iddiaları yanıtlayarak, Mustafa Elitaş'ın kişisel kanaatini dile getirdiğini açıkladı. Elitaş'ın, Mayıs 2028'de yapılacak seçimler hakkında belirttiği tarihler noktasında net olduğunu vurguladı.

Meclis'de Damarlar Açıkça Tartışıldı

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, TBMM’nin kuruluşunu Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirerek, "Mustafa Kemal’e zarar verebilecek bir insanı daha bu dünyada hiçbir ana doğurmamıştır" dedi.

Fırtına Gibi Tartışmalar

Toplantı sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, seçim afişleri ile ilgili iddialarda bulundu. Bunun üzerine canlı tepkiler ve yanıtlar yükseldi. Mustafa Varank, kendisine yöneltilen suçlamaları yanıtlayarak, "Bu tamamen iftiradır, yalandır," dedi.

Sonuç

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, yarın toplanmama kararı alındı. Kanun teklifi üzerinde tartışmalar devam ediyor.