TBMM'de Siyasi Gelişmeler: Asgari Ücret Eleştirileri ve Suriye'deki Durum

TBMM Genel Kurulu’nda Önemli Tartışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Zengin, "Artık fiili olarak bir örgüt olmaktan çıkmıştır. Çünkü resmi olarak Suriye'nin yönetimini üstlenmiş durumdalar," diyerek HTŞ'nin statüsünü vurguladı.

İYİ Parti'den Asgari Ücret Eleştirisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 2025 yılında uygulanacak asgari ücret zammını eleştirerek, günümüz şartları göz önüne alındığında zammın yetersiz olduğunu ifade etti. Kavuncu, "Türkiye'de asgari ücret diye bir kavram kalmadı. Mevcut sistem, tam anlamıyla bir sosyal yardımdır. Bu şartlar altında geçinebilmek mümkün değil," dedi. Ayrıca, emekli maaşları konusunda belirsizlikler yaşandığını belirtti.

MHP'den Türkiye'nin Küresel Gücü Mesajı

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Türkiye'nin son yıllarda çeşitli alanlarda gösterdiği atılımları vurguladı. Kılıç, "Türkiye'nin liderliği ve etkisi her geçen yıl daha fazla hissedilmektedir. 2025 yılı ve sonrasında büyük atılımlar yapacağımıza inanıyoruz," diyerek Türk milletinin gücüne olan inancını dile getirdi.

DEM Parti’den Ekonomik Eleştiriler

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, asgari ücrete yapılan zammın enflasyonun altında kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ekonomi politikaları hakkında eleştirilerde bulunan Temelli, "Ekonomik bir şiddet döneminde yaşıyoruz ve bunun mağdurları emekçiler. Açıklanan asgari ücret, tükenmiş bir programın yansımasıdır," diye konuştu.

Okul Servisi Kazası Üzerine Değerlendirme

Özlem Zengin, Balıkesir'de bir okul servisi ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazayı anımsatarak, okul servislerine dair yönetmelik ve uygulamaları araştıracaklarını duyurdu. Ayrıca, Gelecek Partisinden ayrılarak AK Parti’ye katılan Mustafa Nedim Yamalı’yı tebrik etti.

HTŞ’nin Durumu Hakkında Sonuç

Zengin, Suriye’deki HTŞ’nin terör örgütü olup olmadığına dair soruları yanıtladı. Zengin, "HTŞ'yi ve liderini dünya genelinde resmi muhataplar olarak kabul eden ülkelerin bulunduğunu belirtti. Bunun yanında, HTŞ'nin şu anda fiili bir örgüt olmaktan çıktığını söyledi. Resmi olarak Suriye'nin yönetimini üstlendiklerini vurguladı," diyerek mevcut durumu değerlendirdi.