TBMM'de Tartışmalar Büyüdü: CHP'li Başarır'a Uyarma Cezası Verildi

TBMM'de kolonya şişesi fırlatan CHP'li Ali Mahir Başarır'a uyarma cezası verildi. Olay, Meclis'teki tartışmaları alevlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:11
TBMM'de Tartışmalar Büyüdü: CHP'li Başarır'a Uyarma Cezası Verildi

TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmalar sırasında kolonya şişesi fırlatan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a "uyarma cezası" verildi.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşanan olayın ardından verilen ara sonrasında oturumu tekrar açarak durumu ele aldı.

Olayın Vahimliği Vurgulandı

Önder, kolonya fırlatmanın bir grup başkanvekili tarafından yapılmasının olayın ciddiyetini arttırdığını ifade etti. Fırlatılan kolonya şişesini kavaslar aracılığıyla Başarır'a gönderen Önder, ayrıca kolonyanın atılmak için değil, ikram için olduğunu belirtti.

AK Parti'nin Tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Başarır’ın herkesin gözü önünde kolonya şişesini kendilerine doğru fırlattığını belirtirken, "Ali Mahir Bey, Genel Kurulda özür dilemelidir. Aleni yaptığı bu eylemin karşılığını aleni olarak ifade etmelidir" dedi.

Başarır Özür Dilemedi

Başarır ise, içinde bulundukları hassas döneme dikkat çekerek, özür dilemiyorum dedi. Partisinin ve 86 milyon vatandaşın büyük bir üzüntü ve kızgınlık yaşadığını aktarırken, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın konuştuğu bir soruşturma dosyası hakkında geçerlilik olmasını belirtti. Kolonya şişesinin yanlış yere atıldığını savundu.

Ceza Açıklaması

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Önder, grup başkanvekillerini görüşmeye davet ederek, oturuma ara verdi. Oturum tekrar açıldıktan sonra, Başarır’a verilen cezanın gerekçesini açıkladı. Önder, "İçtüzük'ün 157. maddesi kapsamında sükuneti ve çalışma düzenini bozan eylemi nedeniyle Başarır'a uyarma cezası veriyorum" dedi.

Uyarma cezasının ardından, Başarır ile AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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