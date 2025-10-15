TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' Gündemi: Komisyon Gençlik, Kardeşlik ve TEKNOFEST 2026

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' gündemiyle Komisyon toplandı

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantının ilk oturumu TBMM Tören Salonu'nda yapıldı ve farklı gençlik kuruluşlarının görüşleri alındı.

AGD: 'Kürt meselesi' çok katmanlı bir adalet sorunudur

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Başkanı Salih Turan, bugün 'Kürt meselesi' olarak tanımlanan sorunun son 40 yılın değil, en az 150 yıllık tarihi sürecin sonucu olduğunu belirtti. Turan, bu sorunun yalnızca güvenlik boyutuyla çözülemeyeceğini, 'tarihsel hafızası, sosyolojik kökleri, dini ve kültürel boyutları olan çok katmanlı bir adalet meselesi' haline geldiğini söyledi.

Turan, bu yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 17 ilde 2 bini aşkın gençle yüz yüze görüşmeler yaptıklarını aktararak, katılımcıların kendilerini hem Kürt hem Müslüman olarak gördüklerini ve çözümün kimliklerin inkarında değil, 'iman kardeşliğinin ihyasında' aranması gerektiğini vurguladı.

T3 Vakfı: 'Yeter ki bizler gençlere imkan sağlayalım' — TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'da

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki genç nüfusun ülke ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Hıdır, 'Bizler inanıyoruz ki geleceğin dünyasına damga vuracak teknoloji şirketleri buradaki şirketler arasından çıkacak. Yeter ki bizler gençlere imkan sağlayalım, onların önünü açalım' dedi.

Hıdır, gençlerin ilkokuldan itibaren teknolojiyi yakından görme imkânı bulduğunu belirterek, 'önümüzdeki yıl Güneydoğu Anadolu Bölgemize daha fazla katkı sunmak amacıyla TEKNOFEST 2026 organizasyonumuzu bu bölgedeki bir ilimizde düzenleyeceğimizi de burada ilk kez ifade etmek isterim' açıklamasında bulundu.

Gençlik kuruluşlarının beklentileri ve katılım çağrısı

Genç Barış İnşacıları Derneği temsilcileri, toplumun birlikte yaşama iradesinin hiçbir zaman kaybolmadığını, Türk ve Kürt gençleri arasındaki benzerliklerin belirginleştiğini ifade etti. Baran Yalçınkaya, 'Bu çatışmanın sonlanması en çok da bizler için bir ihtiyaç' dedi.

Rona Şenol, 'Terörsüz Türkiye' hedefi için somut adımların atılmasının önemine işaret ederek, adımlar atılmadıkça toplumun desteğinin kırılganlaşacağını vurguladı. Şenol, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2250 kararının gençlerin barış için en güçlü potansiyeli taşıdığını gösterdiğini belirtti ve gençlerin üniversiteler, belediyeler, gençlik konseyleri ve sivil toplum aracılığıyla sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Tuba Arslan, 'Terörsüz Türkiye'nin güçlü bir ailenin adı olduğunu' belirterek, TBMM çerçevesinde STK'larla birlikte çalışmaya hazır olduklarını; 300 bini aşan üyeleri ve 81 il teşkilatlarıyla katkı sunacaklarını kaydetti.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karagüzel, bölgesel istikrarın önemine vurgu yaparak, Suriye'nin kuzeyinden İran'ın kuzeybatısına kadar uzanan coğrafyada barışın sağlanmasının 'Terörsüz Türkiye' hedefini kalıcı bir güvenlik çemberine dönüştüreceğini' söyledi ve bölgesel işbirliklerinin gerekliliğini anlattı.

GoFor Genel Koordinatörü Hasan Oğuzhan Aytaç, demokratikleşme ve gençlerin eşit yurttaşlık haklarının güvence altına alınmasının sürecin temel dayanağı olması gerektiğini ifade etti.

MTTB: 'Şuurlu nesiller yetiştirmekle mükellefiz'

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı Tahsin Başarı, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı olmadığını, toplumun her katmanında yeniden inşa edilmesi gereken bir bilinç meselesi olduğunu söyledi. Başarı, terörle mücadelenin 'sadece silahla değil, bilinçle; sadece güçle değil, ahlakla; sadece güvenlikle değil, toplumsal dayanışmayla' kazanılacağını vurguladı.

Başarı, gençlerin 'biz' bilincini güçlendirecek çalışmalar, kardeşlik meclisleri, ortak değer platformları ve gençlik diyalog alanlarının kurulması gerektiğini belirtti ve farklı görüşteki gençlerin aynı masa etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan gençlere çağrı

Toplantının ardından değerlendirme yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gençlerden sürece yönelik fikirleri kendi çevrelerinde de yaygınlaştırarak desteğin artırılmasını istedi ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Komisyon çalışmaları sürüyor; toplantıda vurgulanan başlıca çözüm yolları arasında gençliğin güçlendirilmesi, bölgesel işbirlikleri, somut politika adımları ve toplumun ortak değerlerinde fikir birliğinin tesis edilmesi yer aldı.

