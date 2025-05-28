TBMM'de Trafik Cezalarını Artıran Kanun Teklifi Görüşülmeye Başlandı

T.B.M.M. Adalet Komisyonu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için toplandı. Toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlık etti.

Yüksel, teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlandığını ve amaçlarının ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi ile kara yolu trafik güvenliğinin artırılması olduğunu ifade etti.

Caydırıcılığı Artırmayı Hedefliyoruz

Komisyon başkanı Yüksel, trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara caydırıcı yaptırımlar getireceklerini vurgulayarak, “Ölümlü ve yaralamalı kazalarda olay yerini terk eden sürücüler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşacak,” dedi. Ayrıca, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın ceza artırımlarına dahil edileceğini belirtti.

Yüksel, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri takmama gibi yaygın ihlaller için de kademeli ceza sistemini getireceklerini aktardı ve “Sosyal medyada trafik kural ihlallerinin teşvik edilmesini engellemeyi amaçlıyoruz,” diyerek, düzenlemede caydırıcılığın artırılmasının yanı sıra bağımlılıkla mücadelenin güçlendirileceğini söyledi.

Can Kaybı Sayıları Üzerine Çarpıcı Veriler

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, yaptığı açıklamalarda, 2022 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, bu rakamın cinayetler nedeniyle yaşanan can kayıplarından daha fazla olduğuna dikkat çekti.

“Kara yolları trafik güvenliğini artırma çabalarımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde belirtilen hedefler doğrultusunda ilerlemektedir,” diyen Yurdunuseven, kanun teklifinin, hedefinin “trafikte sıfır can kaybı” olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığından Destek

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, trafik kazalarında can kayıplarını azaltmaya yönelik hedeflerin bulunduğunu ifade etti. 2023 yılı itibarıyla trafik kazalarında 6 bin 458 can kaybı yaşandığını belirten Karaloğlu, bununla beraber yapılan düzenlemelerin yeterli olmadığını vurguladı.

Karaloğlu, “Cezalar, caydırıcı olduğunda vatandaşların trafik kurallarına dikkat ettiğini görüyoruz,” diyerek, hedeflerinin 2030 yılına kadar trafik kazalarında can kaybını %50 azaltmak olduğunu belirtti.

Tebliğ edilen kanun teklifi, muhalefet milletvekillerinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla başlattığı usul tartışmasının ardından, tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

TBMM Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

TBMM Adalet Komisyonunda, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.