TBMM'de Türkiye Varlık Fonu Denetimi Görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu Denetimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ile Faaliyetleri üzerine denetim raporunu görüşmek üzere toplandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Usul Tartışmaları Başladı

Toplantının başlangıcında, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açıldı. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, denetim raporunun ağustos ayında Cumhurbaşkanı'na sunulması gerektiğini ama bunun ekim ayında gerçekleştiğini öne sürerek usule uyulmadığını iddia etti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise denetim raporunun zamanında TBMM'de görüşülmediğini belirterek gecikmenin yaşandığını vurguladı. Usta, Cumhurbaşkanı'nın oluşturduğu sistem içinde bir Varlık Fonu'nun denetim mekanizmalarının sağlıklı çalışmadığını savundu.

Varlık Fonunun Başarısı Tartışılıyor

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Varlık Fonu'nun kuruluş amacıyla uyumlu olmadığını ileri sürerek sistemde sorunların var olduğunu ifade etti. Oluç, Varlık Fonu'nun Başkanı'nın denetim mekanizmalarının başında olmasının doğru bir durum olmadığını kaydetti.

AK Parti'nin Savunması

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Varlık Fonu'nun 7 farklı sektörde faaliyet gösterdiğini ve sunum yapacağını belirtti. Yegin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamaların kanunlar çerçevesinde yapıldığını dile getirdi.

Muhalefet milletvekillerinin usul konusundaki sözleri üzerine kısa bir tartışma yaşandı. Usul tartışmasının ardından Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut sunumuna başladı.