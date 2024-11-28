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TBMM'de Yabancı Uyrukluların Polis Olabileceği İddiaları Yanıt Buldu

TBMM Genel Kurulu'nda yabancı uyruklu polis iddiaları, bütçe sorunları ve güvenlik konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:28
TBMM'de Yabancı Uyrukluların Polis Olabileceği İddiaları Yanıt Buldu

TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Yabancı Uyruklular

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "yabancı uyruklu kişilerin polis olabileceği" iddialarını sert bir dille reddetti. Usta, "Türkiye'de polis olmanın ilk şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır" diyerek, bu tür bilgilerin asılsız olduğunu vurguladı.

Siyasi Partilerden Önemli Açıklamalar

TBMM Genel Kurulu'nda yer alan diğer siyasi partilerin grup başkanvekilleri, güncel konulara dair değerlendirmelerde bulundular. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, mevcut banknotların yetersiz hale geldiğini ifade ederek, "Artık para ödemek için cüzdan değil, çanta taşımamız gerekiyor" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, piyasada dolaşan sahte dolarlar hakkında da endişelerini dile getirdi. Kavuncu, "Piyasada yaklaşık 500-600 bin dolar sahte paranın cirit attığı söyleniyor" ifadesini kullandı.

Kerkük Nüfus Sayımı Önemi

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Kerkük’te yapılacak nüfus sayımının önemine değinerek, bu sürecin uluslararası gözlemciler eşliğinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Kılıç, PKK kamplarından Kerkük’e yığılan güçlerin, bu sayımın geçerliliğini tehdit edeceğini de ifade etti.

Futbol Maçları ve Adalet Talebi

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünün 9. yılı vesilesiyle faillerin bulunamamasına dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Elçi’nin davasında adalet talep etti.

Maçların Yeri Üzerine Görüşler

Usta, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a başarı dileyerek, Beşiktaş’ın İsrail takımıyla oynaması gereken maçın Macaristan’da oynanmasını savundu. Usta, bu kararın güvenlik açısından yerinde olduğunu belirtti.

Son olarak, Leyla Şahin Usta, Tahir Elçi ve terör örgütleri tarafından katledilen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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