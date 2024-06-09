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TBMM'de yeni haftada Türk Silahlı Kuvvetleri, öğretmenlik ve yargı yasaları gündemde!

TBMM'de yeni hafta yoğun geçecek. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik, öğretmenlere yönelik şiddet önleme yasası ve 9. Yargı Paketi gibi önemli konular görüşülecek. Komisyonlar da toplantılar düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 09.06.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 11:56
TBMM'de yeni haftada Türk Silahlı Kuvvetleri, öğretmenlik ve yargı yasaları gündemde!

TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte haftanın gündem başlıkları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 11 Haziran 2024 Salı günü başlayacak yeni haftada yoğun bir mesaiye hazırlanıyor. Genel Kurul'da ve komisyonlarda önemli konular görüşülecek.

Genel Kurul'da Görüşülecek Konular:

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik: Terör örgütleriyle iş birliği yapan, bu örgütlere yardım eden veya propagandasını yapan uzman erbaşların TSK ile ilişiği kesilecek.

Öğretmenlere Yönelik Şiddeti Önleme Yasası: Öğretmenlere yönelik şiddeti önlemeye yönelik kanun teklifi bu hafta görüşülecek.

9. Yargı Paketi: Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen teklif de bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Komisyonlarda Görüşülecek Konular:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışmaları: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının çalışmaları hakkında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu bilgilendirecek.

İliç Maden Kazası Araştırması: TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinlemeye devam edecek.

Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu: Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun "2023 Yıllık Raporu"na ilişkin Alt Komisyon Raporu'nu ele alacak.

Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeniyle Ertelenmesi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna "hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi" hakkında bilgi verecek.

Siyasi Partilerin Grup Toplantıları:

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. AK Parti milletvekillerince hazırlanan Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi ve 9. Yargı Paketi'nin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

TBMM'de yeni hafta boyunca önemli gelişmeler yaşanması öngörülüyor

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