TBMM'den HSK Üyeliği İçin Başvurular Başladı — Son Tarih 10 Ekim

TBMM'den HSK Üyeliği İçin Başvurular Başladı

Başvuru ve seçim süreci

Meclis Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Anayasa ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince TBMM tarafından, nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'ye bir üye seçilecek.

HSK üyeliği için şartları taşıyan aday adaylarının, TBMM Başkanlığına bugünden itibaren 10 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar şahsen ya da posta yoluyla başvurmaları gerekiyor. Başvuruların süresi, Meclis Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Başvurular alındıktan sonra TBMM Başkanlığı, dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderecek. Karma Komisyon, bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak.

Seçim süreci, aynı usul ve nisap gözetilerek TBMM Genel Kurulu tarafından tamamlanacak.