TBMM'den İsrail'in Gazze'ye İnsani Yardım Filolarına Sert Tepki

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan filolara yönelik saldırıları gündeme alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmasının ardından parti gruplarının temsilcilerine söz verdi. Oturumda, saldırı ve sonrası gelişmelerle ilgili kısa, sert ve birbiriyle örtüşen tepkiler yükseldi.

AK Parti: Alıkonulanlar için özel uçak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saldırı sonrası alıkonulan Türk vatandaşları ve milletvekillerinin durumuna ilişkin Genel Kurul öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü söyledi. Zengin, "Üç milletvekilimiz şu an Aşdod Limanı'nda. Oraya özel bir uçak gitti. Gönderilen uçak sadece milletvekillerimiz için değil, o anda alınmaya müsait olan vatandaşlarımız da hep birlikte alınacaktır." ifadelerini kullandı. Zengin ayrıca özel uçağın sadece Türk vatandaşları için olmadığını, şartları oluşan diğer ülke vatandaşlarının da alınacağını belirtti.

Saadet Partisi: Diplomatik ve ekonomik tedbir çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu gemilerine yönelik saldırısına karşı Türkiye ve bölge ülkelerinin engel olamadığını belirtti. Arıkan, "Gün bugündür. Küresel teröristlerden, politik aldatmacalardan çekinmeyelim, endişe etmeyelim." diyerek İsrail'e nota verilmesi gerektiğini vurguladı ve geniş kapsamlı diplomatik, ekonomik ve hukuki yaptırımlar ile Türkiye'nin ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini savundu.

İYİ Parti: Saldırı 'korsanlık'

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İsrail güçlerinin uluslararası sularda Vicdan Gemisi'ne saldırmasını "korsanlık" olarak nitelendirdi. Türkoğlu, "O gemide milletimizin onuru, vicdanı vardır. Bu saldırı yalnızca bir gemiye değil Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk demokrasisine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine yapılmıştır." sözleriyle tepkisini dile getirdi ve uluslararası deniz hukukuna vurgu yaptı.

MHP: Milletvekillerinin derhal serbest bırakılması çağrısı

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Özgürlük Filosu'nda bulunan milletvekilleri Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve diğer aktivistlerin alıkonulmasını kınadı. Kılıç, olayı "yüce Türk milletine, TBMM'ye ve insanlık onuruna yöneltilmiş alçakça bir saldırı" olarak tanımladı ve Türk devletinin tüm diplomatik, siyasi ve hukuki yolları sert şekilde kullanacağını söyledi. Kılıç ayrıca "Bugün susturulmak istenen Gazze'nin sesi değil, adaletin ta kendisidir." dedi.

DEM Parti ve diğer muhalif sesler

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin rakamları hatırlatarak, 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda 67 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı ve Gazze'de yaşananların "soykırım" iddialarına dikkat çekti. CHP'li Namık Tan ise Türkiye'nin İsrail üzerindeki eski ağırlığını yeniden tesis edecek politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Türkiye-Filistin Grubu: "Bu saldırı cevapsız kalmayacak"

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, saldırıyı lanetleyerek filoda gözaltına alınanlar arasında yer alan Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca başta olmak üzere 21 vatandaşımız ve diğer aktivistleri anarak, "Bu saldırı hiç kuşkusuz ki cevapsız kalmayacaktır." dedi. Turan, saldırının uzun süredir uygulanan abluka karşısında insanlık vicdanına yöneltilmiş bir saldırı olduğunu belirtti.

Genel Kurul kararı ve kapanış

Genel Kurul'da, Gazze'ye giden insani yardım filolarına yönelik saldırılara dair Meclis Başkanlığı tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi. Oturumda bazı ihtisas komisyonlarındaki boş üyelikler için de seçimler gerçekleştirildi. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, Danışma Kurulu kararı gereği yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Önemli not: TBMM'de söz alan temsilcilerin açıklamalarında yer alan isim, tarih ve sayısal veriler haberde olduğu gibi korunmuştur.