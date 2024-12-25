TBMM'den Tarihi Düzenleme: Devlet Memurları Kanunu Yenilendi

Devlet Memurları Kanunu'nda Önemli Değişiklikler

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi. Bu kapsamda, yurt dışı teşkilatlarındaki daimi görevlere, bakan veya atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atama yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Darphane Düzenlemeleri

Yeni düzenleme ile Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca Türkiye İstatistik Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumunun gelirleri, genel bütçeden Hazine yardımları, taşınır ve taşınmaz malların işletim gelirleri ve diğer kaynaklar olarak tanımlandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne ilişkin düzenlemelerde de önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Genel Müdürlüğe 150 milyon lira döner sermaye tahsis edilecek. Bu sermaye gerektiğinde Cumhurbaşkanı tarafından 5 katına kadar artırılabilecek.

Yeni Çalışma Koşulları

TBMM, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de yaptığı değişiklik ile ek gösterge rakamlarıyla ilgili düzenlemelere de imza attı. Bu kapsamda, Devlet Memurları Kanunu'nun ekli cetvellerinde belirtmeyen kadro unvanlarındaki personel için ek gösterge sisteminin uygulanması karara bağlandı.

Yurt Dışı Görevler ve Yeni İhtiyaçlar

Devlet memurlarına ilişkin yapılan yeni düzenleme, yurt dışı teşkilatlarındaki görevlere atama koşullarını da belirliyor. Bakan veya amir teklifi ile atanacak memurlar, en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olması, yabancı dil belgesine sahip olmaları gibi şartları taşımak zorunda olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Yeni Yetkiler

Yeni yasanın diğer bir önemli maddesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ait görev ve yetkilerin yeniden tanımlanması. Bakanlık, teknolojik gelişim odaklı işbirliğini teşvik edecek, döner sermaye işletmesi kurabilecek. Bu işletmeye 500 milyon lira sermaye tahsis edilecek.

İşsizlik Sigortası ve Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri

Bunun yanı sıra, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle iş kazaları ve sağlık hizmetleri süreçleri yeniden düzenlendi. Ayrıca, GSS prim borçlarının izlenmesine yönelik önemli kolaylıklar getirilecek.

Tartışmalar ve Genel Kurul Görüşmeleri

TBMM'deki görüşmeler sırasında muhalefet ve iktidar partileri arasında tartışmalar yaşandı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde çıplak arama uygulamalarını gündeme getirirken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin tepki gösterdi. Tartışmaya yönelik olarak TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi araya vermek durumunda kaldı.

Sonunda yapılan oylama sonucunda, devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi kabul edilerek, TBMM’nin birleşimi yarın saat 14.00’te yeniden toplanmak üzere kapatıldı.