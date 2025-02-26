TBMM'den Türkmen ve Azeri Anlaşmalarına Onay

TBMM Genel Kurulu'nda Tarihi Anlaşma Onayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Türkmenistan ve Azerbaycan ile yapılan önemli anlaşmaların onaylanmasına dair kanun teklifleri kabul edildi. Bu tekliflerle birlikte, Türkiye ile Türkmenistan Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı ve Türkiye ile Azerbaycan Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşması yasalaşmış oldu.

Önemli Sözler ve Eleştiriler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, muhalefet partilerinin yaptığı grup önerilerinin kabul edilmemesine dikkat çekti. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, bu sistemin parlamenter sistemin işlevlerini ortadan kaldırdığını ifade etti.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ise Hocalı Katliamı hakkında yaptığı açıklamada, benzer trajedilerin diğer bölgelerde yaşananlarla aynı acıyı barındırdığını vurgulayarak, Türk dünyası üzerindeki her imzayı değerli bulduklarını belirtti.

Türk Devletleriyle İlişkiler Gelişiyor

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, son dönemde Türk devletleri arasındaki işbirliğinin güçlü bir birlikteliğe dönüştüğünü ifade etti. Aydın, Türk Devletleri Teşkilatı'nın birçok alanda yaptığı anlaşmaların 'dilde, fikirde, işte birlik' ilkesinin somut birer örneği olduğunu belirtti.

AB'ye Üyelik Vurgusu

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğinin önemine değinerek, iktidarın bu çerçevedeki tutumunu eleştirdi. Oluç, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme çağrısında bulundu.

Hocalı Katliamı ve Kardeşlik Vurgusu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Hocalı Katliamı'nın uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini belirterek, Azerbaycan'ın sorumluların yargı önüne çıkarılması konusundaki taleplerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Çakırözer, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşlik bağına sahip olduğunun altını çizerek, iki ülkenin sıkı ilişkilerini pekiştiren bu anlaşmanın Türkiye'nin enerji güvenliğine katkıda bulunacağını ifade etti.

Son olarak, görüşmeler sırasında CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erdoğan'ın millet iradesinin yanında durarak vesayetle mücadele ettiğini vurguladı.

Tekliflerin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, oturumu 4 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.