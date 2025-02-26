TBMM'den Türkmen ve Azeri Anlaşmalarına Onay

TBMM, Türkmenistan ve Azerbaycan ile yapılan anlaşmaları onaylayan kanun tekliflerini kabul etti.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 22:37
TBMM'den Türkmen ve Azeri Anlaşmalarına Onay

TBMM Genel Kurulu'nda Tarihi Anlaşma Onayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Türkmenistan ve Azerbaycan ile yapılan önemli anlaşmaların onaylanmasına dair kanun teklifleri kabul edildi. Bu tekliflerle birlikte, Türkiye ile Türkmenistan Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı ve Türkiye ile Azerbaycan Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşması yasalaşmış oldu.

Önemli Sözler ve Eleştiriler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, muhalefet partilerinin yaptığı grup önerilerinin kabul edilmemesine dikkat çekti. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, bu sistemin parlamenter sistemin işlevlerini ortadan kaldırdığını ifade etti.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ise Hocalı Katliamı hakkında yaptığı açıklamada, benzer trajedilerin diğer bölgelerde yaşananlarla aynı acıyı barındırdığını vurgulayarak, Türk dünyası üzerindeki her imzayı değerli bulduklarını belirtti.

Türk Devletleriyle İlişkiler Gelişiyor

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, son dönemde Türk devletleri arasındaki işbirliğinin güçlü bir birlikteliğe dönüştüğünü ifade etti. Aydın, Türk Devletleri Teşkilatı'nın birçok alanda yaptığı anlaşmaların 'dilde, fikirde, işte birlik' ilkesinin somut birer örneği olduğunu belirtti.

AB'ye Üyelik Vurgusu

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğinin önemine değinerek, iktidarın bu çerçevedeki tutumunu eleştirdi. Oluç, hukukun üstünlüğü ve demokratikleşme çağrısında bulundu.

Hocalı Katliamı ve Kardeşlik Vurgusu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Hocalı Katliamı'nın uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini belirterek, Azerbaycan'ın sorumluların yargı önüne çıkarılması konusundaki taleplerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Çakırözer, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşlik bağına sahip olduğunun altını çizerek, iki ülkenin sıkı ilişkilerini pekiştiren bu anlaşmanın Türkiye'nin enerji güvenliğine katkıda bulunacağını ifade etti.

Son olarak, görüşmeler sırasında CHP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erdoğan'ın millet iradesinin yanında durarak vesayetle mücadele ettiğini vurguladı.

Tekliflerin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, oturumu 4 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

İLGİLİ HABERLER

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi
2
İstanbul'da 'Dini ve Duygusal Soykırım' Paneli Düzenlendi
3
Gündem Özeti: 27 Şubat 2025'deki Önemli Gelişmeler
4
Suudi Arabistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Bölgesel Gelişmeleri Görüştü
5
Kayseri'de Eski Kız Arkadaşına ve Ailesine Bıçaklı Saldırı
6
Ağrı ve Iğdır'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi
7
ABD Meclisi Başkanı'ndan Batı Şeria İçin 'Yahudiye ve Samiriye' Talebi

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor

Kamu Bankasından 72.000 TL Promosyon! Mart’ta Ödeme Başlıyor

'Aile Yılı' Kapsamında Ailelere Yüzde 15 İndirimli THY Bilet Fırsatı!

Adalet Bakanı'ndan Kısmi Af Açıklaması: Cezaevindekileri Bekleyen Umut

2025'te Çift Emekli Maaşı ve Esnek Çalışma Saatleri Geliyor!

Mart Ayında Sigara Fiyatlarına 5 TL Zam Geliyor

Ebeveynlere Uyarı: Çocuklar İçin Tehlikeli Bebek Giyim Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

İstanbul'da Ramazan'da Emeklilere ve Asgari Ücretlilere Sürekli Destek

Rize, Artvin ve Van'da 25 Şubat 2025 Okullara Kar Tatili Müjdesi Geldi