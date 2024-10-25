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TBMM'den TUSAŞ ve Askeri Görev Sürelerine İlişkin Önemli Kararlar

TBMM, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı ve askerlerin görev sürelerinin uzatılmasına dair tezkereyi onayladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 01:14
TBMM'den TUSAŞ ve Askeri Görev Sürelerine İlişkin Önemli Kararlar

TBMM, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı İçin Tezkere Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin tezkereyi kabul etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan bu tezkere, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısının ülkenin barışına yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

Askerlerin Görev Süreleri Uzatıldı

TBMM, Türk askerinin Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü ile Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev sürelerini de bir yıl uzatma kararı aldı. Bu kapsamda, Türkiye'nin BM'nin Lübnan'da görev yapan askeri unsurlarına verdiği destek ile Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki harekatlara katılım süresi 31 Ekim’den itibaren bir yıl daha uzatıldı.

Tüm bu tezkere ve kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı ve ülkenin güvenliği ile uluslararası misyonlara olan taahhüdünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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