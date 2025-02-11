TBMM Dışişleri Komisyonu, 5 Kanun Teklifini Onayladı

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında gerçekleşen toplantıda toplam 5 kanun teklifini kabul etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, komisyon toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, DEAŞ'ın tekrar Suriye ve Irak'ı tehdit etmemesi için Türkiye, Irak, Ürdün ve Suriye arasında bir koalisyon oluşturacaklarını belirtti.

Koalisyon ve İstihbarat Paylaşımı

Nuh Yılmaz, bu koalisyonun istihbarat paylaşımından ortak operasyona kadar uzanan her türlü seçeneği içereceğini ifade etti. Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasındaki görüşmelere de değinerek, PKK-PYD/YPG/SDG gibi uzantıların Suriye'den temizlenmesi konusunda tam mutabakat sağlandığını vurguladı.

Filistin ile Anlaşmalar

Oktay, Filistin devleti ile imzalanan anlaşmaların önemine dikkat çekti ve bu anlaşmalardan birinin Filistin’e en çok gözetilen ulus statüsünün tanınmasını içerdiğini açıkladı. Komisyonda kabul edilen diğer kanun teklifleri Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumuna ilişkin düzenlemeler ve Türkiye ile Filistin arasında yapılan vergi anlaşmalarıyla ilgili teklifleri içeriyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın Açıklamaları

Yılmaz, İslam Kalkınma Bankası ile olan ilişkilerden bahsederek, Türkiye'nin bu kuruluşla toplam 12 milyar dolarlık katkıda bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına hemen yanıt verildiğini de sözlerine ekledi. Türkiye’nin Filistin konusunda her zaman etkin bir rol oynadığını vurguladı.

Kapalı Oturum ve Değerlendirmeler

Toplantının ilerleyen bölümlerinde, Yılmaz'ın Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında daha sağlıklı bilgilendirme yapabilmesi için kapalı oturum yapılması gerektiği kararı çıktı. Bu şekilde komisyon, önemli konuları daha detaylı ele alma fırsatı buldu.