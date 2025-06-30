TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile başkent Tiran’daki Meclis binasında bir araya geldi.

Görüşmeye, Oktay’ın beraberindeki heyet ile Arnavutluk-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri de katıldı. Arnavutluk Meclisinden yapılan resmi açıklamada, görüşmede iki ülke meclisleri arasındaki ilişki, NATO’daki işbirliği, Kosova’nın Avrupa-Atlantik perspektifi ve iki ülkenin bölgesel güvenlik ve barışa katkıları gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Spiropali, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki mükemmel parlamentolar arası işbirliğinin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve ikili ilişkileri her alanda güçlendirmeye devam ettiğini ifade etti. “NATO müttefikleri olarak, bölgemizde ve ötesinde barışa, güvenliğe ve kalkınmaya bağlılıklarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Oktay, Arnavutluk Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Mimi Kodheli ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili Oktay, başta ekonomi, ticaret, savunma sanayi, sağlık, turizm, kültür ve eğitim olmak üzere iki ülke ilişkilerinin daha ileriye taşınması için atılabilecek ilave adımlar üzerinde durduklarını belirtti.

Oktay ayrıca, “Terörle mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi ve FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşların sonlandırılması noktasında fikir teatisinde bulunduk. Ülkemizin Balkanlar'daki istikrar ve refah teminine yönelik çabaları, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik attığı adımların önemi ve İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı hakkında görüş alışverişinde bulunduk.” şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali (sağda) ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali (sağda) ile bir araya geldi.