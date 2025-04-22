TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Moskova'da Kritik Temaslarda Bulundu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Moskova'da Önemli Görüşmeler Yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, beraberindeki heyet ile birlikte Moskova'da kritik temaslarda bulundu. Heyette, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de heyete eşlik etti.

Federasyon Konseyi ile Görüşmeler

Oktay, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile bir araya geldi. Görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya'nın yüzyıllara dayanan komşuluk ilişkilerine vurgu yaptı.

''Farklı düşüncelere sahip olsak bile, güçlü bir dostluk bağımız var. Bu şekilde iki ülke arasında örnek teşkil edecek bir iletişim kanalı oluşturduk.'' diyen Oktay, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin bölge barışı için büyük önem taşıdığını ifade etti.

İşbirliği ve Gelecek İletişim Kanalları

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, bu işbirliğinin sadece iki ülke için değil, dünya barışı için de önemli olduğunu belirtti. Oktay, parlamenter diplomasi kanadının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Devlet Duması ile İletişim

Daha sonra TBMM heyeti, Devlet Duması'nda Rusya-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Otari Arşba ve diğer milletvekilleriyle bir araya geldi. İki ülke parlamentoları arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, doğrudan veya uzaktan toplantıların faydalı olacağını belirterek, mevcut potansiyel işbirliklerinin görüşülebileceğini ifade etti.

Türk İş Dünyasının Sorunları Ele Alındı

Oktay ve heyeti, Rusya'daki Türk iş dünyasının sorunlarını dinlemek üzere Rus Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) yönetim kurulu üyeleri ile de bir araya geldi. Bu toplantılar, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğini daha da güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu, Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay beraberindeki milletvekili heyeti ile resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu, Ak Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay beraberindeki milletvekili heyeti ile resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi.