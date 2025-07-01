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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Tiran'da Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

Oktay, Tiran'da Türk iş insanlarıyla buluşarak Türkiye-Arnavutluk ticaretini ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 00:48
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Tiran'da Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Arnavutluk'taki temasları kapsamında Tiran'a gelen Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk ve Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Yemekte yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın gerçekleştirdiği en iyi tanıtımlardan birine şahit olduklarını ifade eden Oktay, Türkiye ile Arnavutluk arasında yakın bir işbirliği trafiği olduğunu vurguladı.

Oktay, Tiran'daki Namazgah Camisi ile Edhem Bey Camisi'nin konumlarının birbirine selam verdiğini belirterek, bu durumun Türkiye-Arnavutluk kardeşliğinin sembolü olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirten Oktay, hedeflerinin bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmak olduğunu ifade etti.

Oktay, Türkiye'nin hiçbir muhatabına üstten bakma alışkanlığı olmayacağını belirterek, "Sömürgecilik bizim tarihimizde olmadığı gibi gelecekte de asla olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Oktay, ayrıca, Balkanların yüzlerce yıldır birlikte yaşadıkları akraba topluluğu olduğunu ve burada kendilerini yabancı hissetmediklerini ifade etti. Türkiye'nin sağlık alanında önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Oktay, iş insanlarına dijital ekonomi alanında yatırım yapma çağrısında bulundu.

MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler, "11 Eylül 2024'te dua ve gayretle MÜSİAD Arnavutluk'u kurduk. Bir temsilcilik değil, gönülleri ve vizyonları birleştiren kalıcı bir yapı inşa etmeyi hedefledik." dedi.

ATTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Sevinç ise, "Başkanlık görevini kısa süre önce devraldım. Yeni dönemde önceliğimiz, odamızın kurumsal yapısını güçlendirerek Türkiye-Arnavutluk ekonomik ilişkilerini sürdürülebilir, çok yönlü ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşturmaktır." şeklinde konuştu.

Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere Tiran'a gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay...

Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere Tiran'a gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile beraberindeki heyet, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk ve Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Oktay, burada açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere Tiran'a gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay...

Arnavutluk'ta temaslarda bulunmak üzere Tiran'a gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile beraberindeki heyet, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk ve Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Oktay, burada açıklamalarda bulundu.

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