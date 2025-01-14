TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Suriye Brifingi: Yeni Dönem ve Türkiye'nin Rolü

TBMM Dışişleri Komisyonu, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirerek Türkiye'nin bu süreçteki rolünü ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:54
TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Suriye Brifingi: Yeni Dönem ve Türkiye'nin Rolü

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Suriye Brifingi

TBMM Dışişleri Komisyonu, Suriye'deki güncel gelişmeleri masaya yatırarak önemli bir brifing gerçekleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, "Biz yeniden dirilişin, ülkenin yeniden kendisine gelmesinin önemli bir paydaşı olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Dengeler ve Türkiye'nin Stratejisi

Komisyona başkanlık eden AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Suriye'de dengelerin tekrar şekillendiğine dikkat çekerek, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının elzem olduğunu belirtti. Oktay, yeni yönetimin kapsayıcı olması ve Suriye dışında yaşayan mültecilerin güvenli şekilde geri dönebilmesi için gerekli ortamın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Güvenlik ve İstikrar Önceliği

Oktay ayrıca, Suriye'nin komşuları için tehdit olmaktan çıkması ve terör örgütlerinin bölgede yeşermesinin önlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni yönetimin güvenlik kaygılarını gidermesi ve ülkede siyasi istikrarın güçlendirilmesi gerektiğini ekledi.

Geçmişten Gelen Sorunlar ve Yeni Hedefler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye'deki yeni süreçte güvenliğin tesis edilmesinin şart olduğunu belirterek, "Bu süreç yaklaşık 3-4 yıl alacak. Geçici hükümetin meşruiyeti için ulusal diyalog konferansları hazırlıkları yapıldığını biliyoruz." dedi. Bunların yanı sıra, düzenli ordunun oluşturulması ve kamu düzeninin sağlanması adına adımlar atıldığını da aktardı.

Suriye'deki Uluslararası Yönetim ve İşbirliği

Suriye'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin DEAŞ ve YPG-PKK'nın etkinliğini azaltmak için yeni yönetime destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz bütün bu gelişmeleri uluslararası alanda gerekli diplomatik adımlarla destekliyoruz." dedi.

Uluslararası Anlaşmaların Görüşülmesi

Toplantının ilerleyen kısmında, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair çeşitli kanun teklifleri görüşüldü. Komisyon, toplamda 11 kanun teklifini kabul etti. Bu teklifler arasında, Türkiye ile Tunus, Tayland, Irak, Ukrayna ve Küba ile yapılan çeşitli anlaşmalar yer aldı.

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması'nın onaylanması dikkat çekti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Irak hükümetinin de PKK’yı yasaklı örgüt ilan ettiğine değinerek, bölgede terörle mücadele konusundaki ilerlemeleri aktardı.

Brifingde, Türkiye ile Türkmenistan arasında yapılan müzakerelerin de önemine dikkat çekilerek, Türkmen gazının Türkiye'ye getirilmesinin stratejik bir hedef olduğu kaydedildi.

Toplantının sonunda Nuh Yılmaz, Suriye'deki mevcut durumun düzeltilmesi için Türkiye'nin güçlü bir destek sağlamaya devam edeceğini belirtti. Yeni yönetim ve diğer ülkelerle yapacakları işbirlikleriyle Suriye'nin yeniden inşası konusunda kararlı adımlar atacaklarını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da İş Makinesi Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti
2
Moskova Konser Salonu Saldırısında 27 Şüpheli Tespit Edildi
3
Yemen Hükümeti Husilerle Siyaset Görüşmelerine Onay Verdi
4
MHP ve İYİ Parti'den Ek Zam ve Kadın Çalışanlara Yönelik Talepler
5
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Saadet Partisi'nden Yeni Mersin İdmanyurdu'na Sahiplenme Çağrısı
7
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Beşiktaş Belediyesi Önünde Açıklama Yaptı

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!