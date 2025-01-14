TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Suriye Brifingi: Yeni Dönem ve Türkiye'nin Rolü

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Suriye Brifingi

TBMM Dışişleri Komisyonu, Suriye'deki güncel gelişmeleri masaya yatırarak önemli bir brifing gerçekleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, "Biz yeniden dirilişin, ülkenin yeniden kendisine gelmesinin önemli bir paydaşı olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki Dengeler ve Türkiye'nin Stratejisi

Komisyona başkanlık eden AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Suriye'de dengelerin tekrar şekillendiğine dikkat çekerek, ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının elzem olduğunu belirtti. Oktay, yeni yönetimin kapsayıcı olması ve Suriye dışında yaşayan mültecilerin güvenli şekilde geri dönebilmesi için gerekli ortamın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Güvenlik ve İstikrar Önceliği

Oktay ayrıca, Suriye'nin komşuları için tehdit olmaktan çıkması ve terör örgütlerinin bölgede yeşermesinin önlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Yeni yönetimin güvenlik kaygılarını gidermesi ve ülkede siyasi istikrarın güçlendirilmesi gerektiğini ekledi.

Geçmişten Gelen Sorunlar ve Yeni Hedefler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suriye'deki yeni süreçte güvenliğin tesis edilmesinin şart olduğunu belirterek, "Bu süreç yaklaşık 3-4 yıl alacak. Geçici hükümetin meşruiyeti için ulusal diyalog konferansları hazırlıkları yapıldığını biliyoruz." dedi. Bunların yanı sıra, düzenli ordunun oluşturulması ve kamu düzeninin sağlanması adına adımlar atıldığını da aktardı.

Suriye'deki Uluslararası Yönetim ve İşbirliği

Suriye'deki gelişmeler karşısında Türkiye'nin DEAŞ ve YPG-PKK'nın etkinliğini azaltmak için yeni yönetime destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz bütün bu gelişmeleri uluslararası alanda gerekli diplomatik adımlarla destekliyoruz." dedi.

Uluslararası Anlaşmaların Görüşülmesi

Toplantının ilerleyen kısmında, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair çeşitli kanun teklifleri görüşüldü. Komisyon, toplamda 11 kanun teklifini kabul etti. Bu teklifler arasında, Türkiye ile Tunus, Tayland, Irak, Ukrayna ve Küba ile yapılan çeşitli anlaşmalar yer aldı.

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli Anlaşması'nın onaylanması dikkat çekti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Irak hükümetinin de PKK’yı yasaklı örgüt ilan ettiğine değinerek, bölgede terörle mücadele konusundaki ilerlemeleri aktardı.

Brifingde, Türkiye ile Türkmenistan arasında yapılan müzakerelerin de önemine dikkat çekilerek, Türkmen gazının Türkiye'ye getirilmesinin stratejik bir hedef olduğu kaydedildi.

Toplantının sonunda Nuh Yılmaz, Suriye'deki mevcut durumun düzeltilmesi için Türkiye'nin güçlü bir destek sağlamaya devam edeceğini belirtti. Yeni yönetim ve diğer ülkelerle yapacakları işbirlikleriyle Suriye'nin yeniden inşası konusunda kararlı adımlar atacaklarını vurguladı.