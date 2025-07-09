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TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 21:40
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar gibi yetkililer sunum yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çalışmaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar, Bakanlığın engelli bireyler için yaptığı çalışmalara değindi. Akar, geleneksel yaklaşımın toplum içindeki etkilerine dikkat çekerek, "İş birliği ve koordinasyon eksikliği, engellilik bazında ayrıştırılmış veri ve bütçe kısıtlılığı gibi sorunlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni Terminoloji ve Uygulamalar

Mustafa Otrar ise engelliliğin, insanların zihin ve kalplerinde olduğunu belirterek, bu nedenle "engelli" terimini kullanmaktan kaçındıklarını söyledi. Otrar, "Biz, 'özel gereksinimli çocuklarımız' diyoruz." diye konuştu. Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılması için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynaştırma Öğrencileri ve Özel Yetenekliler

Otrar, Türkiye'de 430 bin kaynaştırma öğrencisi bulunduğunu ve bu sayının 2030 yılında 550 bine ulaşacağını öngördüklerini ifade etti. 2050 yılında bu rakamın 930 bin civarında olacağını vurguladı. Eğitmen sıkıntısına da değinen Otrar, "Şu an yalnızca 4 bin özel eğitim öğretmeni mezunu var." şeklinde konuştu.

Özel Eğitim Yetenekli Çocuklar için Destekler

Özel yetenekli çocuklar için mevcut destek eğitimlerinin de önemine vurgu yapan Otrar, salgın döneminin otizm spektrum bozukluğunu etkilediğini belirtti. Ayrıca Türkiye'deki sığınmacı çocuklara özel eğitim desteği sağlama çalışmalarının devam ettiğini de ifade etti. "Sığınmacılar, Türkiye'deki devlet kurumlarından yararlanma hakkına sahipler." dedi.

Toplantı, engelli bireylerin hayat kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerileri ile devam etti.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet...

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet...

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.

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