TBMM Genel Kurulu Bu Hafta Emekli Bayram İkramiyesini Görüşecek

TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin görüşmelerine bu hafta başlayacak. 25 Mart Salı günü toplanacak olan Genel Kurul, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak.

Teklif uyarınca, emekli bayram ikramiyesi yeni düzenlemeyle birlikte 4 bin liraya yükseltilecek. Ayrıca, Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi olmadan acente ve taşımacılık yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Yeni düzenlemeye göre, Türk vatandaşlarına 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları için başvuru koşuluyla tek seferlik ya da çocuk 5 yaşını tamamlayana dek aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye’deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar 'DHMİ performans primi' olarak ödenecek.

Ayrıca, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Prof. Dr. Aras Bozkurt ve Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. temsilcileri tarafından sunumlar yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda, dijital platformlarda çocuklara yönelik tehlikeler hakkında milletvekillerini bilgilendirecek.

Salı ve çarşamba günleri, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.