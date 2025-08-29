DOLAR
TBMM Genel Kurulu Gazze İçin Olağanüstü Toplandı

TBMM olağanüstü toplandı; Yeni Yol Partisi liderleri, Gazze'deki soykırım, kıtlık ve ambargonun kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 17:05
TBMM Genel Kurulu Gazze İçin Olağanüstü Toplandı

TBMM Genel Kurulu Gazze İçin Olağanüstü Toplandı

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yönelik soykırım ve zulüm iddiaları ile kıtlık politikaları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'nın açıklamaları

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 62 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 160 bine yaklaştığını anımsattı.

Kaya, İsrail ve ABD tarafından organize edilen yardım operasyonlarını eleştirerek bu girişimlerin propagandadan öte bir anlam taşımadığını söyledi. Dağıtım merkezleri çevresinde yüzlerce insanın şehit olduğunu, insani koridor bahanesiyle oyalanan Gazze'nin bir açık hava hapishanesine dönüştüğünü ve 2 milyon insanın kıtlık ve ölümle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

TBMM'nin daha önce 6 kez ortak bildiri ve tezkere ile saldırıları kınadığını hatırlatan Kaya, partilerin ve sivil girişimlerin attığı adımların yetersiz kaldığını savundu. Kaya'nın değerlendirmesi şu ifadelerle özetlendi: Başarının ölçütü, İsrail'in işgaline son vermek ve Gazze üzerindeki ambargoyu kaldırmaktır; aksi halde atılan adımlar etkili sonuç doğurmamıştır.

Kaya, 100'ü aşkın gemiden oluşan uluslararası bir filonun Gazze'ye insanlık vicdanını taşımak üzere yola çıktığını, gemide aktivistler ve milletvekillerinin bulunduğunu belirtti. İsrail'in gemiye hukuksuz şekilde müdahale etmesi durumunda olayın sadece kınama ile geçiştirilemeyeceğini ifade ederek, meclisten gemideki vatandaşlara yapılacak herhangi bir uluslararası hukuka aykırı müdahaleye karşı derhal ültimatom verilmesini talep etti.

Yeni Yol Parti Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ'ın değerlendirmesi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise İsrail'in son haftalarda Gazze'deki Filistinlileri öldürme ya da sürgüne gönderme planını devreye soktuğunu ileri sürdü. Özdağ, Yahudilerin 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler tarafından maruz kaldığı işkence ve soykırım ile bugün İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik uygulamalarının özü itibarıyla aynı olduğunu, aralarındaki farkın birinin gizli diğerinin ise açık şekilde yapılması olduğunu söyledi.

Özdağ, yaşanan insanlık dramının tüm dünyanın gözü önünde sürdüğünü, çoğu ülkenin olan biteni izlediğini ve mazlumun sahipsiz kaldığını belirterek, Türk milletinin olayları kaydettiğini vurguladı. Özdağ, "Bugün ama yarın bu hesap bir gün görülecektir" sözleriyle tepki gösterdi.

