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TBMM Genel Kurulu karıştı: CHP Ankara milletvekili Akdoğan’ın sözleri tartışmayı alevlendirdi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Kurulda gündem dışı söz alan CHP Ankara milletvekili Akdoğan’ın sözleri olay yarattı. Çıkan tartışma nedeniyle birleşime iki kez ara verildi.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 17:16
TBMM Genel Kurulu karıştı: CHP Ankara milletvekili Akdoğan’ın sözleri tartışmayı alevlendirdi

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Meclis tarihinde ilk kez Başkanlık Divanı’nda 3 kadın milletvekilinin yer almasına dikkat çekerek TBMM Genel Kurulu toplantısını başlattı. Gündeme geçmeden önce Karaca, milletvekillerine gündem dışı söz hakkı verdi.

“1400 senedir yapıyorsunuz bunu”

Gündem dışı söz alan milletvekillerinden biri de CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu. Konuşmasında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesine değinen Akdoğan, “Ey zalimler, ister vali olun ister savcı, ister hakim olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. 1400 senedir yapıyorsunuz bunu, Hallac-ı Mansur’u asarken, Nesimi’nin dersini yüzerken, Kubilay’ın başını keserken bunu yaptınız” sözlerine yer verdi. Akdoğan’ın sözleri Meclis’te olay yarattı.

TBMM Genel Kurulu karıştı: CHP Ankara milletvekili Akdoğan’ın sözleri tartışmayı alevlendirdi

AK Parti milletvekilleri, “1400 sene derken neyi kastediyorsun, açıkla” sözleri üzerine gerilim yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “1400 senedir demek bu ülkedeki Müslümanlara hakaret etmek demektir" dedi ve Akdoğan'ın özür dilemesini talep etti. Diğer yandan Usta, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılmasında CHP’den de 28 ‘evet’ oyu verildiğini hatırlattı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı için toplam 48 ret oyu verilmiş olduğunu ve bu oylardan 47'sinin CHP’den geldiğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak Günaydın, "273 kabul oyu verilmiş. O kabulün içerisinde 28 CHP'linin de oyu var. O 28 oyun doğru olmadığını açık bir dille ifade ediyoruz. Bu 28 oyun dışında 'evet' diyen 273 oy kalkmış, kimin müktesebatından kimin geçmişini takip ediyor bunlar?" ifadelerini kullandı.

İki kez ara verildi

Yaşanan gerilim ve bitmeyen tartışma nedeniyle Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi. Daha sonra yeniden başlayan toplantıda, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasındaki tartışma devam ettiği için birleşime ikinci kez ara verildi. Tartışmalar, aralarda da sürdü.

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