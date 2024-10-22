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TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu, milletvekillerinin gündem dışı konuşmalarıyla önemli konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:58
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu Toplantısı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Zuhal Karakoç Dora'nın Açıklamaları

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, "Tarihten bugüne Türk Ordusu" üst başlığıyla gerçekleştirdiği konuşmasında, "Teröre, terör örgütlerine ve bu terör örgütlerini maşa olarak kullanan devletleşmiş sömürgeci politika aktörlerine baş eğmeyen Türkiye Cumhuriyeti, dirayetinin kaynağını Türk Ordusundan almaktadır. Gerek terörle mücadele konusunda etkin ve etkili biçimde yürütülen politikalarıyla gerek savunma sanayisinde yapılan yatırımlarla, bu kaynak günden güne çağıldamaktadır. Bu kaynak, vatanımıza ve milletimize yönelen her türlü kirli eli kırmakta, kirli emeli bozmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Öztürkmen'in Eleştirileri

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep'te yaşanan bebek ölümleri hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Yerel basında yer alan verilere dayanarak, Gaziantep'te bir ayda 73 bebeğin öldüğünü belirtirken, çocuk hastanesindeki hematoloji bölümünün kapatılarak şehir hastanesine taşınmasını bu ölümlerle ilişkilendirdi. Ayrıca, Gaziantep'teki bir ilkokulda 1100 öğrencinin 800'ünün Suriyeli olduğunu ve o okulda güvenlik, temizlik hizmetleri eksikliğine dikkat çekerek, "Ama tercüman var." ifadelerini kullandı.

Kayhan Türkmenoğlu'nun Van Gölü Açıklamaları

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, endemik bir tür olan Van Gölü'ndeki inci kefali ile ilgili bilgiler sundu. Türkmenoğlu, inci kefalinin ulusal pazara açılmasının ülkeye ekonomik katkı sağlarken, Van'ın kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtacağını ifade etti.

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