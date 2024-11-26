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TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu, çeşitli konuların masaya yatırıldığı gündem dışı tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:40
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verme kararı aldı.

Ayyüce Türkeş'ten Anma Konuşması

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, 25 Kasım tarihinin Türk milletine adanmış bir yaşamın simgesi olan babası Alparslan Türkeş'in doğumunun 107. yıl dönümü olduğunu belirterek konuştu. Türkeş, "Bu konuşmanın, onun yolunda yürüyen bizlere rehber, şirazesini kaybederek yoldan şaşanlara ibret olmasını diliyorum" dedi.

Metin İlhan'ın Eleştirisi

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, ülke genelindeki altın madenlerinin özel sektör tarafından işletildiğini ifade ederek, "22 yıllık AKP iktidarı, Türk halkına sürekli petrol ve doğal gaz hikayeleri anlatırken, altın madeni ruhsatlarını yabancı şirketlere vermiştir. Yerlilik ve millilik bu mudur?" diyerek eleştirilerini sıraladı.

Mehmet Şahin'den Yatırım Bilgilendirmesi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, deprem sonrası Kahramanmaraş'a yapılan yatırımları gündeme getirerek, 33 bin 625 adet konut ve iş yerinin ihalesinin yapıldığını belirtti. Şahin, "23 bin 899'unun kuralarının çekildiği ve hak sahiplerine teslim edildiği" bilgisini paylaştı.

Ali Öztunç'tan Tepki

Şahin'in açıklamaları üzerine söz alan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, hastane yapımlarının bir yıl önce tamamlanması gerektiğini ancak hala sona ermediğini ileri sürdü.

Somali Heyetinin Ziyareti

Görüşmeler sırasında resmi temaslarda bulunan Somali-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu heyeti, Genel Kurulu selamlayarak bir süre çalışmalarını izledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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