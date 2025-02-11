TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Bünyamin Bozgeyik'ten Antep'e Gazilik Unvanı Vurgusu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra verilen “Gazi” unvanının bağımsızlık mücadelesinin bir nişanesi olduğunu belirtti. Antep’in gazilik unvanının da şehrin kahramanlık ve direniş ruhunun tescili olduğunu ifade etti. Bozgeyik, Gaziantep'in merhamet, şefkat ve insani dayanışmanın sembolü olduğunu vurgulayarak, "Son 14 yıldır yaklaşık 500 bin Suriyeli kardeşimize kapısını açmış, onlara ensar ruhuyla kucak açarak, tüm dünyaya misafirperverliğini göstermiştir," dedi.

Bülent Kaya'dan Meclis Çalışmalarına Eleştiri

Yeni Yol Partisi Gurup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Meclis’in çalışma saatleri hakkında eleştirilerde bulundu. İç Tüzüğün 54. maddesini hatırlatan Kaya, geçen hafta bazı AK Partili katip üyelerin görevlendirilmesine rağmen Genel Kurul'un çalışmadığını öne sürdü. Kaya, "Meclis çalışamadı. Bu durum kabul edilemez!" diyerek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslendi.

Gülizar Biçer Karaca'dan Yanıt