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TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Tartışmalar yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:33
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Bünyamin Bozgeyik'ten Antep'e Gazilik Unvanı Vurgusu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra verilen “Gazi” unvanının bağımsızlık mücadelesinin bir nişanesi olduğunu belirtti. Antep’in gazilik unvanının da şehrin kahramanlık ve direniş ruhunun tescili olduğunu ifade etti. Bozgeyik, Gaziantep'in merhamet, şefkat ve insani dayanışmanın sembolü olduğunu vurgulayarak, "Son 14 yıldır yaklaşık 500 bin Suriyeli kardeşimize kapısını açmış, onlara ensar ruhuyla kucak açarak, tüm dünyaya misafirperverliğini göstermiştir," dedi.

Bülent Kaya'dan Meclis Çalışmalarına Eleştiri

Yeni Yol Partisi Gurup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Meclis’in çalışma saatleri hakkında eleştirilerde bulundu. İç Tüzüğün 54. maddesini hatırlatan Kaya, geçen hafta bazı AK Partili katip üyelerin görevlendirilmesine rağmen Genel Kurul'un çalışmadığını öne sürdü. Kaya, "Meclis çalışamadı. Bu durum kabul edilemez!" diyerek TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslendi.

Gülizar Biçer Karaca'dan Yanıt

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Başkanlık Divanı

Sinan Çiftyürek ve Van’ın Ulaşım Sorunları

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasını eleştirirken, Van'ın ulaşım sorunlarına dikkat çekti. Çiftyürek, "Van merkezli Serhat bölgesinde halen otoban yok. Hava trafiği yetersiz, sorunlar büyüyor," dedi.

Ömer Fethi Gürer'den Niğde'ye Eleştiriler

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin havaalanı ve yüksek hızlı tren projeleriyle ilgili destek alamadığını belirtti. Niğde’nin son TÜİK verilerine göre 5 binin üzerinde göç verdiğini vurguladı.

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