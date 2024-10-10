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TBMM Genel Kurulu'nda Gündemde Sosyal Medya ve Ruh Sağlığı Sorunları

TBMM Genel Kurulu, ele alınan konular arasında çocuk suçluluğu ve sosyal medya etkilerini masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:35
TBMM Genel Kurulu'nda Gündemde Sosyal Medya ve Ruh Sağlığı Sorunları

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, kapalı oturumda İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Bu oturumda okunan tutanakların özeti, Genel Kurulda paylaşıldı.

Çocuk Suçluluğu Üzerine Tartışmalar

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'deki çocuk suçluluğuna dikkat çekti. "Suç oranlarındaki artışla birlikte çocuklar arasında çetelerin belirgin bir şekilde arttığını görüyoruz. Çocukların sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiğini ve bu durumun ekonomik sorunlarla daha da büyüdüğünü ifade etti. Bu konunun daha fazla gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Esnafın Yüksek Ücretleri

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya’daki küçük sanayi sitesinde esnafın yüksek ücretler nedeniyle geri ödemelerde zorluk yaşayacağını vurguladı. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ise Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmasının yanlış bir karar olduğunu ve bu durumun yolcu rakamlarıyla çeliştiğini belirtti.

Ruh Sağlığına Dikkat Çekildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, gençlerin sosyal medyadaki zaman geçirmelerinin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. "Sürekli karşılaştırmalar, yalnızlık ve yetersizlik duygularına neden olmaktadır. Ruh sağlığını merkeze alan reformlara ihtiyacımız var," dedi.

Yerel Üretime Destek Çağrısı

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Resmi Gazete’de yayımlanan mısır ithalatında %130 olan gümrük vergisinin %5’e çekilmesinin yerli üreticiyi zarara uğratacağını aktardı. MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ise Bolu'daki internet ve telefon hizmetlerinin yetersizliğinden şikayetçi oldu ve çözüm beklediklerini ifade etti.

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