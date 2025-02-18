TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi tarafından sunulan grup önerileri, gerekli oylamaların ardından kabul edilmedi. Genel Kurulda yapılan tartışmalarda, öne çıkan konular arasında borçlanma politikaları, akademik atamalar, kayyımla yönetim ve sağlıkta şiddet yer aldı.

Borç Yükü ve Mali Bağımsızlık

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye'nin borç yükü ve mali bağımsızlığına dikkat çekti. Kaya, "Türkiye, her yıl artan bütçe açıkları ve borçlanmalarla, ana para ödemelerini geçen bir faiz ödemesiyle karşı karşıya kalıyor. Yüksek faiz, halkı her geçen gün daha da yoksullaştırıyor" şeklinde konuştu.

Akademik Liyakat Sorunları

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Türkiye'deki akademik liyakat sorununa dikkat çekti. Olgun, "Yerli beyinlerimiz, liyakatsiz atamalar nedeniyle yurtdışına gitmek zorunda kalıyor. Üniversitelerdeki skandallar, bilimsel yayınların yerini alıyor" dedi.

Sağlık Emekçilerine Yönelik Şiddet

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun, sağlık emekçilerine yönelik şiddetle ilgili uyarılarda bulundu. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete karşı dava açacaklarını duyurdu: "Sağlık emekçileri, gündelik hayatın içindeki fiziksel ve sözlü şiddetin mağduru olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Genel Kuruldaki Tartışmalar ve Sonuç

Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında, DEM Parti ve AK Parti arasında, belediyelere yapılan atamalar konulu bir tartışma yaşandı. Sonuç olarak, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi ve gündem değişerek, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili bazı düzenlemeler ve kanun değişiklikleri görüşülmeye başlandı.