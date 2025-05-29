TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP tarafından sunulan gündeme ilişkin grup önerileri, yapılan oylamalar sonucunda kabul edilmedi.

Parti Önerileri Gündeme Alındı

Genel Kurulda, muhalefet partilerinin çeşitli konulara ilişkin önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Yeni Yol Partisi, gençlere yönelik stratejilerin belirlenmesi; İYİ Parti, vize sorunu; DEM Parti, çevresel etki değerlendirme süreçleri; CHP ise infaz yasası ile ilgili önerilerde bulundu.

Vize Sorununa Dikkat Çekildi

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize sorununun giderek derinleştiğini ifade ederek, vize başvuru maliyetlerinin 30 bin lirayı aştığını belirtti. Kocamaz, "Bu durum iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler için vize alma sürecini neredeyse imkansız hale getiriyor," dedi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, vize uygulamalarının Türkiye’ye karşı bir siyasi araç olarak kullanıldığını belirterek, başvuru maliyetlerinin yüksekliği ve reddedilen başvuruların ekonomik kayıplara yol açtığını dile getirdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, gençlerin yurt dışına gitme isteğinin tarihi bir zirveye ulaştığını söyledi. Aynı zamanda, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 1 milyar 400 milyon insanın vizesiz seyahat ederken, Türk vatandaşlarının aynı fırsattan yararlanamadığını dile getirdi.

Hükümetin Cevabı

AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, vize sorunlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar tarafından sürekli gündeme getirildiğini, bu sorunun çözümünün vize serbestisi ile mümkün olacağını vurguladı.

Oylama Sonuçları

Yapılan görüşmelerin ardından, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP tarafından sunulan grup önerileri oy çokluğuyla reddedildi. Genel Kurulda daha sonra, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarını sürdürdü.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında çalışmalarını sürdürdü.