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TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefetin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetten gelen grup önerileri kabul edilmedi. Oylamada AK Parti'nin önerileri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:57
TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefetin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda Öneriler Reddedildi

Son yapılan TBMM Genel Kurulu oturumunda, muhalefet partilerinin sunduğu grup önerileri reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Progress (DEM) Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından gündeme getirilen öneriler tek tek değerlendirildi. Buna karşın, AK Parti'nin önerileri kabul edildi.

Saadet Partisi'nin Doğu Türkistan Vurgusu

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, grup önerisine yönelik yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'ın önemine değindi. Uygur Türkleriyle ilgili yapılan çalışmaların altını çizen Özdağ, bölgede yaşanan insan hakları ihlallerinin önlenmesi gerektiğini vurguladı. Özdağ, "Çin ile doğrudan ticaret yapacağız, ancak Doğu Türkistan'da yaşayanların haklarının da geçerli olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'den Emekli Maaşlarına Tepki

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, emeklilerin göz ardı edildiğini belirterek, "Kök maaş uygulaması, sosyal adaletsizliği artıran bir kurnazlıktır" dedi. Ayrıca, emekliliğin 2025'te %35 oranında düşük maaş ile karşılanacağını iddia etti.

DEM Partisi'nden Cezaevi Koşullarına Eleştiri

DEM Partisi Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, cezaevlerinde artan tabut sayısını gündeme getirerek, kötü koşullara dikkat çekti. Düşünmez, hasta tutsakların tahliye edilmediğini vurgulayarak tecride karşı çıkmanın barış için önemli olduğunu ifade etti.

CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı Üzerine Eleştiriler

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Esenyurt Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını eleştirdi. Tezcan, operasyonun halkın iradesine bir saldırı olduğunu savundu ve belediye başkanının ifadesine çağrıldığında hemen gideceğini belirtti.

AK Parti'nin Güvenlik Vurgusu

AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, muhalefet partilerine yanıt olarak güvenlik konularında taviz verilmeyeceğini belirtti. Yüksel, terörizmin siyasi tartışmalara alet edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Meclis’in Çalışma Takvimi

Genel Kurul, AK Parti'nin önergesi ile çalışma takvimini kabul etti. Kapsamında 9. Yargı Paketi'nin öncelikli olarak ele alınacağı belirtildi. Çalışmalar sırasında bazı günler, saat 24.00'e kadar devam edileceği ifade edildi.

Oylama sonrasında muhalefet partilerin önerileri kabul edilmezken, meclisin gündemi ve çalışma takvimi üzerine görüşmelere geçildi.

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