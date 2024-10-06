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TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak

Bu hafta TBMM'de Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, Orta Doğu gelişmeleri hakkında milletvekillerini bilgilendirecek.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 11:00
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişmeler Yaşanacak

TBMM'de Haftalık Çalışmalar Başlıyor

8 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulu haftalık çalışmalarına başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi verecek.

Kapalı Oturumda Beklenen Bilgilendirme

Oturumun kapalı olması beklenirken, tartışmaların büyümesi ve gelişmelerin detayları gündem de yer alacak. Oturumun ardından Genel Kurul, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelere devam edecek.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Detayları

Teklif, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını ve öğretmen adaylarının teorik ve uygulamalı eğitim almasını öngörüyor. Ayrıca, öğretmen adaylarına aylık ödeme yapılması planlanıyor. Üç yılını dolduran sözleşmeli öğretmenler, talepleri doğrultusunda kadroya atanacak.

Cezai Düzenlemeler ve Diğer Öneriler

Uyuşturucu, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenlikten men edilmesi, öğretmenlere yönelik suçlamalarda cezaların artırılması gibi önlemler de gündeme gelecek.

RTÜK ve Diğer Komisyon Toplantıları

Bunun yanı sıra, RTÜK yetkilileri de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından dinlenecek. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ise alt komisyonlar kurulmasını görüşecek. Salı ve çarşamba günlerinde Meclis'te çeşitli siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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