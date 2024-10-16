TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gündem Dışı Konular Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı. İlk olarak gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verildi.

Amasra'daki Maden Faciası Gündeme Geldi

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın üzerinden iki yıl geçtiğini belirtti. Bankoğlu, bu kazada 43 madencinin ihmaller sonucunda yaşamını yitirdiğini dile getirerek, "Bu ülkede her ay bir Soma veya Amasra faciası yaşanmakta. İhmal, iktidarın hatasıdır ama bunun utancı tüm toplumun üzerindedir. Sorumlular 'Bu davalar kapanacak' şeklinde düşünmesin, bu dosyalar yeniden açılacak ve liyakatsizliğin hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

Artan Şiddet Olayları Üzerine Uyarılar Yapıldı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise, sokaklarda, evlerde ve okullarda artan şiddet olaylarını dile getirerek acil tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Akdoğan, "Bir cinnet ortamı var. Herkes büyük bir tedirginlik içinde. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları ve hayvan katliamları sürekli gündemde ancak TBMM'nin ana gündem maddesi olmaması beni şaşırtıyor. Hepimizin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ağrı'nın Sorunları Masaya Yatırıldı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ da, Ağrı’nın sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.