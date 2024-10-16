DOLAR
34,21 0,04%
EURO
37,3 0,01%
ALTIN
2.946,95 -0,64%
BITCOIN
2.322.702,01 -1,82%

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gündem Dışı Konular Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu, gündem dışı konuşmalarda, şiddet olayları ve maden kazalarının sonuçları üzerinde durdu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:45
TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gündem Dışı Konular Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in başkanlığında toplandı. İlk olarak gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verildi.

Amasra'daki Maden Faciası Gündeme Geldi

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamanın üzerinden iki yıl geçtiğini belirtti. Bankoğlu, bu kazada 43 madencinin ihmaller sonucunda yaşamını yitirdiğini dile getirerek, "Bu ülkede her ay bir Soma veya Amasra faciası yaşanmakta. İhmal, iktidarın hatasıdır ama bunun utancı tüm toplumun üzerindedir. Sorumlular 'Bu davalar kapanacak' şeklinde düşünmesin, bu dosyalar yeniden açılacak ve liyakatsizliğin hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

Artan Şiddet Olayları Üzerine Uyarılar Yapıldı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise, sokaklarda, evlerde ve okullarda artan şiddet olaylarını dile getirerek acil tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Akdoğan, "Bir cinnet ortamı var. Herkes büyük bir tedirginlik içinde. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları ve hayvan katliamları sürekli gündemde ancak TBMM'nin ana gündem maddesi olmaması beni şaşırtıyor. Hepimizin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ağrı'nın Sorunları Masaya Yatırıldı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ da, Ağrı’nın sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

İLGİLİ HABERLER

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Organ Nakli İçin Havalandı
2
Genç Parlamenterlere Gazze Çağrısı: Barış İçin Ses Verin
3
Batmanlı Misafirler Gelibolu Yarımadası'nda Anma Turu Gerçekleştirdi
4
Fatsa'da Trafik Kazası: Sürücü Teslim Oldu
5
Hindistan'ın Güneyinde Şiddetli Yağışlar Eğitimi ve Kamuyu Olumsuz Etkiledi
6
Nijerya'da Tanker Patlaması: 105 Ölü, 55 Yaralı
7
4. Manas Forumu İbn Haldun Üniversitesi'nde Başladı

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek