TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu

TBMM Genel Kurulu'nda terör, seçimler ve siyasi eleştirilerle dolu yoğun bir gün yaşandı. AK Parti, teröre karşı net tutumunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:07
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu

TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler

TBMM Genel Kurulu'nda beklenen birkaç kritik gündem maddesi üzerinde tartışmalar yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı konuşmada, "Terörü övmek, suçu övmek, suça, teröre destek vermek, yardım ve yataklık yapmak gibi fiillerin yasak olduğunu" dile getirdi.

Siyasi Mühendislik İddiaları

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidarın yeni seçimlerde "siyasi mühendislik" faaliyetlerine yöneldiğini öne sürdü. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olacağına dair açıklamaları aktararak, bu konudaki eleştirilerini dile getirdi.

Erken Seçim Tartışmaları

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, olası erken seçim tartışmalarına değinerek, Anayasa'nın haysiyetine zarar verecek bir yaklaşımın kabul edilemeyeceğini öne sürdü. "Sizin derdiniz, tek bir kişiye ömür boyu başkanlık vermek," diye ekledi.

MHP'den Demokrasi Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk demokrasisinin önemine dikkat çekerek, siyasetin karanlık emellere hizmet etmekten çok, millete ve ülkeye adanması gerektiğini ifade etti. "Türkiye'nin huzurunu ve istikrarını önceleyen bir siyaseti reddediyoruz," dedi.

Demokratikleşmenin Önündeki Engeller

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye'nin demokratikleşmesi önünde birkaç engel bulunduğunu ve bu engellerin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Kayyum atamalarının bu konuda olumsuz bir etki yarattığını belirtti.

Açlık Siniri ve Belediyelerin Borçları

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 4 kişilik bir ailenin gıda harcaması için gereken miktara dikkat çekerek, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu eleştirdi. Kocaeli ve Samsun gibi büyük şehirlerin borç durumlarına değinerek partizanlık iddialarında bulundu.

Türkiye'nin Küresel Rolü

Akbaşoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine de değinerek, Türkiye'nin barış arayışında önemli bir aktör olduğunu belirtti. "Savaşın sona ermesi ve bölgede istikrarın sağlanması için çaba gösteriyoruz," ifadesini kullandı.

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti ilkelerine vurgu yapan Akbaşoğlu, terörü ve suçları övmenin kabul edilemeyeceğini tekrar etti. "Kimse, Anayasa ve Ceza Kanunu'na aykırı fiillerde bulunamaz," dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Çekişmeler ve Terörle Mücadele Vurgusu
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