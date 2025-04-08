TBMM Genel Kurulu'nda Tartışmalı Gün: 'Cunta' İfadesi Gündeme Geldi

TBMM Genel Kurulu'nda Tartışmalı Gün

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Toplantıda, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verilmesiyle dikkat çekildi.

Genç İşsizlik ve Elektrik Kesintisi

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Şanlıurfa'da her üç gençten birinin işsiz olduğunu ve bu gençlerin Avrupa'ya gitmek istediğini belirtti. Ayrıca, Ayan, bölgedeki birçok köyde elektrik bulunmadığını, köylülerin kesintilerle ilgili muhatap bulamadığını ifade etti.

Asbestli Boru Sorunu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Türkiye'deki asbestli borulara dikkat çekti. Ülke genelinde 15 bin kilometre asbestli borunun yüzde 82'sinin değiştirildiğini, ancak hala 2.700 kilometrelik borulardan içme suyu verildiğini öne sürdü.

AK Parti'den Sert Tepki

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, muhalefet partilerinin "boykot" çağrılarını eleştirerek, bu durumun milli menfaatlere ihanet olduğunu vurguladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri kınadı.

'Cunta' İfadesine Tepki

Genel Kurul'da AK Parti milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cunta" ifadesine sert tepkiler gösterdi. Bu durum, iki parti arasında gergin tartışmalara yol açtı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti'nin partisi ve genel başkanı hakkında ağır ithamlarda bulundu.

Eleştiriden Başarır'a Cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Başarır'ın 12 Eylül darbesi ve AK Parti dönemi arasındaki karşılaştırmalara sert bir yanıt verdi. Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanılan "cunta" ifadesini asla kabul etmediklerinin altını çizerek, bu tür ifadelerin Türkiye'nin demokrasi mücadelesi açısından son derece yanlış olduğunu belirtti.

Hukuk Mücadelesinin Önemi

Başarır ise Gül'ün eleştirilerine karşılık vererek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki darbelere destek verdiğini iddia etti. Genel Kurul’a gelen Irak-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cabbar Abbas Casim Kınani ve beraberindeki heyetin çalışmaları bir süre izlediği kaydedildi.

Irak-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Cabbar Abbas Casim Al Kınanı (sol 2) ve beraberindeki heyet, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın yönettiği genel kurul oturumuna gelerek çalışmalarını locadan izledi.

Irak-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Cabbar Abbas Casim Al Kınanı (sol 2) ve beraberindeki heyet, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın yönettiği genel kurul oturumuna gelerek çalışmalarını locadan izledi.