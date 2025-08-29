TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı: Gazze'deki İsrail Saldırısı Görüşüldü

TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yönelik soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede yaşanan güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantı Detayları

Genel Kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirildi. Kurtulmuş, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, TBMM Başkanlığı'nın olağanüstü toplantı çağrı tezkeresini okuttu.

Kurtulmuş'un Açıklaması

Kurtulmuş, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap etti. Toplantıda, Gazze'deki insani durum ve uygulanan politikaların etkileri ele alınıyor.