DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,97 0,38%
ALTIN
4.512,5 -0,11%
BITCOIN
4.533.409,83 1,56%

TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı: Gazze'deki İsrail Saldırısı Görüşüldü

TBMM, Başkan Numan Kurtulmuş yönetiminde olağanüstü toplanarak İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin'e yönelik soykırım ve kıtlık politikalarını ve bölgedeki durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:35
TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı: Gazze'deki İsrail Saldırısı Görüşüldü

TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yönelik soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede yaşanan güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantı Detayları

Genel Kurul, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirildi. Kurtulmuş, yapılan elektronik yoklamada toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, TBMM Başkanlığı'nın olağanüstü toplantı çağrı tezkeresini okuttu.

Kurtulmuş'un Açıklaması

Kurtulmuş, Genel Kurul'da milletvekillerine hitap etti. Toplantıda, Gazze'deki insani durum ve uygulanan politikaların etkileri ele alınıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hitit Çocuk Üniversitesi'nde 59 Öğrenci Kep Attı
2
Ağrı Patnos'ta Trafik Kazası: Kamyonet ile Hafif Ticari Çarpıştı, 8 Yaralı
3
Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı
4
Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükselişi
5
Haluk Görgün: Türk Savunma Sanayisi %83 Yerlilik ve 7,1 Milyar $ İhracatla Yükseliyor
6
Samsun'da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi
7
Şimşek: 2025'te Demir Yolu Dış Finansmanı 4,2 Milyar Avro

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı