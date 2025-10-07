TBMM Genel Kurulu Yeter Sayısı Sağlanamayınca Kapandı: 'Küresel Sumud Filosu' Tartışması

TBMM Genel Kurulu yoklama sonucu kapandı

TBMM Genel Kurulu, yapılan yoklamalarda iki kez toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine birleşimi sonlandırdı. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Görüşülen grup önerileri

Genel Kurul'da, Yeni Yol Partisi'nin 'Küresel Sumud Filosu', İYİ Parti'nin 'uyuşturucu madde kullanımını artıran faktörler', DEM Parti'nin 'yargılama süreçleri' ve CHP'nin 'üniversite öğrencilerinin ekonomik koşulları' konulu grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Küresel Sumud Filosu'na ilişkin konuşmalar

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, grup önerisi üzerinde konuşurken, Yeni Yol Partili 3 milletvekilinin Gazze'ye doğru yola devam ettiğini belirtti: "Muhtemelen bugün İsrailli askerlerle karşı karşıya gelecekler. Buradan sadece grubumuzu temsilen değil, 600 milletvekilinin vicdanını, TBMM'nin onurunu ve zulme karşı duruşunu temsilen o açık sularda Gazze'ye doğru yol alan Sayın Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan'ı bütün milletvekilleri adına saygıyla selamlıyorum."

Kaya, iktidara doğrudan "Bu milletvekillerimize yapılacak kötü muameleleri engelleyin" çağrısı yapmadığını, bunun bir acziyet olarak görüleceğini belirterek, "Sizin yapacağınız tek bir şey var, bunların yüklendiği amacı gerçekleştirmek için, Gazze'ye o yardımı ulaştırmak için gerekli tedbirleri alın." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise Türkiye'nin filoya destek verdiğini söyleyerek, "Uluslararası hukuk çerçevesinde, bütün yolculukları boyunca insansız hava araçlarımız havadan, deniz araçlarımız, fırkateynlerimiz de denizden filoyu daima takip ederek ihtiyaçlarını gidermiştir. Yine aynı şekilde, filo geri döndükten sonra bütün filo katılımcıları adli tıbba götürülerek sağlık denetiminden geçirilmiş ve böylelikle olası bir uluslararası hukuk soruşturmasına da altlık Türkiye'nin adli makamlarınca oluşturulmuştur. Bizler şunu çok net biliyoruz: İsrail yenilmektedir, içine düştüğü rasyonalite kaybı İsrail'e sürekli hata yaptırmaktadır. Sumud Filosu yolcularının her birini hücrelere kapattılar ve böylelikle Gazzelilerin yıllardan beri maruz kaldıkları zulmü en güçlü şekilde anlatmış oldular." şeklinde konuştu.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Avrupa uyuşturucu ticaretinin yüzde 80'inin PKK tarafından kontrol edildiğini ve PKK'nın her yıl 1,5 milyar dolar'dan fazla geliri sadece uyuşturucu ticaretinden sağladığını iddia etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, 2024-2028 dönemini kapsayan Tütün, Uyuşturucu, Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı kapsamında ilgili bakanlıklar, Yeşilay ve üniversitelerle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Öztürk, "Uyuşturucu kullanımı ve satışı riskine karşı 137 binden fazla metruk binanın yüzde 88'inin yıkım ve restorasyonunun yapıldığını" söyledi ve Yeşilay'ın programıyla "her yıl 10 milyon öğrenciye, 3 milyon yetişkine ulaşıldığını" aktardı.

Yargılama süreçleri ve AİHM kararı

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, AİHM kararının gereğinin yerine getirilmesinin Türkiye için "bütüncül hukuku, toplumsal adalete ve hukuka dönüşü yeniden inşa etme fırsatı" olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Meclis koridorlarında bir siyasi parti grubunun salonunda Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara tepki göstererek, "Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu milletin kanıyla, canıyla kurduğu Cumhuriyet'in çatısı altında devlete kurşun sıkan bir teröristin ismini haykırmak devlete meydan okumak, hukuka kafa tutmaktır. Sonra dönüp kürsüye çıkıyorsunuz, hukuk diyorsunuz. Hangi hukuk?" diye sordu.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ise 6-7 Ekim olaylarını hatırlatarak, bu olayların "sadece basit bir demokratik hak ve protesto eylemi" olmadığını, olayların maddi olarak gerçekleştiğini, delillerin toplandığını ve yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti. Alparslan, AİHM kararının Anayasa'nın 90. maddesi gereği dikkate alındığını ve sürecin egemen yargı hakları çerçevesinde değerlendirildiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerinin ekonomik koşulları

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, üniversite yemek fiyatı ortalamasının 50 TL iken KYK bursunun 3.000 TL olduğunu belirterek, "Bu, üniversite yemekhanesinde 2 öğün yemeğe bile zor yetiyor. Bu öğrenciler çay, kahve içmeyecek mi; tiyatroya, sinemaya gitmeyecek mi?" diye sordu.

Oylamalar ve birleşimin kapatılması

Yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. CHP'nin grup önerisinin oylanmasından önce yoklama talebi üzerine iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Öne çıkanlar: TBMM Genel Kurulu yeter sayı sağlanamayınca kapandı; filoya ilişkin tartışmalar, uyuşturucu ile mücadele verileri, AİHM kararının uygulanması ve öğrenci ekonomik sıkıntıları gündemdeydi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl (fotoğrafta) başkanlığında toplandı.